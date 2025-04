Rio Grande do Sul Maior que o Cristo Redentor, no Rio, o Cristo Protetor, em Encantado será inaugurado neste domingo

Por Redação O Sul | 5 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











O monumento, que conta com altura total de 43,5 metros, inclui um santuário com 12 mil m² de estrutura. (Foto: Divulgação/Setur)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Complexo do Cristo Protetor, em Encantado, no Vale do Taquari, será inaugurado neste domingo (6). Com uma altura impressionante de 43,5 metros, o monumento inclui um santuário de 12 mil m², que oferece bilheteiras, praça de alimentação, lojas, um elevador para acesso ao coração da estátua e uma capela envidraçada integrada à mata nativa.

A inauguração marca o início de uma programação especial de 16 dias, que vai de 5 de abril a 4 de maio, com o objetivo de atrair cerca de 100 mil visitantes. Espera-se que o evento impulsione a economia e a cultura da região, além de trazer visibilidade internacional, com a presença do cardeal Silvano Maria Tomasi, enviado pelo papa Francisco para representar o Vaticano na cerimônia.

Para o secretário de Turismo, Ronaldo Santini, o Complexo do Cristo Protetor simboliza resiliência e esperança para o Vale do Taquari, especialmente após as fortes enchentes que afetaram a região. O Vale está entre as três áreas mais atingidas pelo desastre, de acordo com um relatório conjunto dos governos estadual e federal, da Organização das Nações Unidas (ONU), do Banco Mundial e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

“Com o apoio de políticas públicas e parcerias institucionais, estamos criando novas oportunidades. O Vale do Taquari não será lembrado apenas pelas chuvas, mas como um destino onde fé, cultura e desenvolvimento se unem para regenerar comunidades e construir um futuro sustentável. Este é o turismo que queremos: inclusivo, transformador e capaz de reescrever histórias”, afirmou Santini.

O desenvolvimento do Complexo Cristo Protetor também envolveu melhorias na infraestrutura da região, incluindo a pavimentação de um acesso de 2,4 km, com um investimento de R$ 8,5 milhões. Essa obra garante segurança e acessibilidade aos visitantes e faz parte de um esforço maior para revitalizar áreas afetadas pelas enchentes de 2023 e 2024.

O impacto econômico já é visível: entre 2020 e 2022, foram inaugurados 1.172 novos empreendimentos turísticos na região, gerando 2.044 postos de trabalho, de acordo com a Associação Amigos de Cristo de Encantado (AACE). O crescimento inclui desde hotéis e restaurantes até micro e pequenos negócios, como artesanato e produção rural, que fazem parte da cadeia do turismo.

A combinação de políticas públicas, parcerias institucionais e o potencial do turismo religioso – que movimentava R$ 15 bilhões anuais antes da pandemia – está transformando o Vale do Taquari. A região, que ainda carrega as marcas das enchentes, avança como um destino turístico emergente, convertendo desafios em oportunidades de geração de emprego, renda e desenvolvimento sustentável para as comunidades locais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/maior-que-o-cristo-redentor-no-rio-o-cristo-protetor-em-encantado-sera-inaugurado-neste-domingo/

Maior que o Cristo Redentor, no Rio, o Cristo Protetor, em Encantado será inaugurado neste domingo

2025-04-05