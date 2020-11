Durante três semanas, Abel Braga não poderá contar com o atacante Abel Hernández. Isso porque o uruguaio apresenta uma lesão muscular na coxa direita. A informação foi divulgada pela assessoria colorada no final da tarde desta segunda-feira (16). O jogador sofreu um problema no segundo tempo da derrota por 2 a 0 para o Santos no último sábado, na Vila Belmiro, e deixou o campo na maca.

Tanto Hernández, quanto Edenilson, que também precisou ser substituído na partida contra o peixe por questões físicas, passaram por uma reavaliação médica. No caso do volante, foi constatada uma pancada no joelho direito e o mesmo passará por uma reavaliação diária. Dessa forma, o camisa 8 ainda é dúvida para o jogo desta quarta-feira (18), contra o América-MG.