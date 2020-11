Esporte Abel segue fora da casamata na partida contra o Boca Juniors

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2020

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Após testar positivo para COVID-19, na última sexta-feira (20), Abel não poderá comandar a equipe do Inter na partida contra o Boca Juniors. Isso porque, o protocolo da Conmebol, só autoriza a volta ao trabalho no estádio 10 dias depois do primeiro teste.

Portanto, para o jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, o time terá, novamente, o comando do auxiliar técnico Leomir de Souza, em conjunto com o outro auxiliar, Osmar Loss. Os dois ficarão em contato por telefone com Abel Braga para a tomada de decisões.

Abel irá realizar mais um teste para COVID-19 entre quarta-feira e quinta-feira, se o resultado for negativo, ele poderá voltar ao estádio no jogo de sábado, contra o Atlético-GO, pelo Brasileirão.

Para o partida da volta, no dia 2 de dezembro, diante do Boca Juniors, em Buenos Aires, a presença de Abel na casamata é praticamente certa.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

