As atenções do Inter agora estão todas voltadas ao Boca Juniors, adversário desta quarta-feira (25), no estádio Beira-Rio, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.

A notícia da saída de D’Alessandro do clube ao final de seu contrato, no dia 31 de dezembro, ou seja, antes do fim da temporada, pegou todos de surpresa, inclusive o elenco colorado. Em entrevista coletiva, o argentino disse que comunicaria o grupo no treino desta segunda-feira (23). Mesmo com a saída marcada, D’Alessandro pode estar em campo por ainda sete jogos, nove se o colorado passar pelo Boca.

Com isso, fica à disposição e pode ser um dos titulares da equipe na partida diante dos argentinos. D’Ale disputa vaga com o jovem Maurício, autor do gol colorado na partida contra o Fluminense. Também no meio-de-campo, Patrick, recuperado de lesão muscular, deve retornar a equipe. O atleta já está melhor, mas ficou fora contra o Fluminense porque testou positivo para a covid-19, e o período de isolamento impediu a recuperação física.