Caio recebeu a primeira chance com Abel Braga na eliminação da Copa do Brasil

O Inter atualizou a lista de inscritos para as oitavas de final da Libertadores. A principal novidade é a inclusão de Mauricio com a camisa 7, no lugar que era ocupado por William Pottker, e a entrada de Caio Vidal, que foi titular na derrota por 2 a 1 para o Fluminense no último domingo (22), no Beira-Rio.

O grupo de Abel ainda teve outras inclusões. Garotos oriundos da base colorada como os laterais-direitos Lucas Mazetti e Vinícius Tobias e o meia Lucas Ramos são novidades para esta etapa do torneio.

Os lesionados Renzo Saravia, Gabriel Boschilia e Paolo Guerrero, mesmo fora da temporada, seguem inscritos. Quem deixa a lista além de Pottker, é Martín Sarrafiore, emprestado ao Coritiba.