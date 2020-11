Esporte O fim da história de D’Alessandro como jogador colorado

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Meia anuncia que não renovará contrato no dia 31 de dezembro. Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Por Redação Rádio Grenal | 23 de novembro de 2020

Na tarde dessa segunda-feira (23), Andrés D’Alessandro, meia colorado de 39 anos, anunciou que não renovará contrato com o Inter. Seu vínculo com o clube acaba no dia 31 de dezembro.

O jogador chegou aos gramados do Beira-Rio em 2008. Foi apresentado a torcida no dia 31 de julho do mesmo ano, recebido por centenas de colorados no Aeroporto Salgado Filho. Revelado pelo River Plate, não precisou de muitos anos para se tornar capitão colorado e o eterno camisa 10. E sua estreia com a camisa vermelha foi logo em um clássico Grenal, no comando do técnico Tite. Camisa 15 às costas, o argentino era o responsável por armar as tramas ofensivas coloradas.

É o terceiro jogador que mais defendeu o clube. Com 511 jogos, ele fica apenas atrás de Valdomiro, que jogou 803 vezes, e Bibiano Pontes, com 523 jogos. Há 12 anos no Inter, D’Alessandro já conquistou uma Libertadores, uma Copa Sul-Americana, uma Recopa Sul-Americana e oito Campeonatos Gaúchos.

Com tanto tempo de Beira-Rio, o gringo fincou raízes de vez em Porto Alegre e no Brasil. Em setembro, D’Alessandro obteve a dupla cidadania. Ele é hoje o brasileiro e também argentino com mais jogos na história da Libertadores. São 90 jogos.

Confira na íntegra o comunicado oficial lido por Andres D’Alessandro:

“A decisão tem sido amadurecida há alguns meses. Pela sequência da carreira, não poderia deixar até o fim. Por isso, resolvi antecipar o anúncio. O Inter seguirá gigante como é, e o D’Ale como atleta. Seguirei como atleta, mas não sei quanto tempo. Encerro minha história.

Criei uma história aqui importantíssima. A decisão é exclusivamente pessoal. Não deixe que esta decisão seja levada para a questão política. Não tem relação com política, grupo. Quero fechar a minha história muito vitoriosa e bonita aqui no clube. Esta é a verdade.

Quem for para outro lado, está mentindo. Queria agradecer aos torcedores. Minha postagem no Instagram nada tinha a ver, mas sobre a biografia que lançarei. Inter, Inter… é muito difícil resumir em palavras 12 anos, 13 títulos, centenas de vitórias e momentos importantes. Saí muito novo do River, fui para a Europa. Voltei à Argentina e aí surgiu a chance de jogar em um grande do Brasil. Para mim, o maior. Construí uma relação limpa, bonita, com momentos de turbulência. Temos 40 dias e dedicaremos tudo ao Inter. Não é nosso melhor momento, todos sabem, mas nada está perdido. Todos têm oscilado e temos chances, sim. Sabemos a dimensão do confronto de quarta (contra o Boca). Aqui está o mesmo grupo que já fez coisas grandes no ano. Este é o comunicado que precisava dizer para não esquecer nada e não usassem informações erradas.” 513 jogos

95 gols

113 assistências

13 títulos -> Destaques

71 gols Beira-Rio

26 gols Novo Beira-Rio (maior artilheiro)

Jogador com mais partidas internacionais (67) e em Libertadores (53) pelo Colorado

2º Maior artilheiro estrangeiro do Clube

3º Jogador que mais vestiu a camisa do Inter (está a 10 jogos de ser o 2º)

4º Maior artilheiro estrangeiro do Brasileirão (40 gols) -> Prêmios Individuais

– Seleção das Américas – Jornal El País (2008 e 2010)

– Melhor jogador das Américas – Jornal El País (2010)

– Bola de Bronze Mundial de Clubes (2010)

– Prêmio EFE – Melhor estrangeiro do Brasileirão (2013) -> Títulos

1 Copa Sul-Americana (2008)

1 Copa Suruga (2009)

7 Campeonatos Gaúchos (2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016)

1 Copa Libertadores da América (2010)

1 Recopa Sul-Americana (2011)

2 Recopas Gaúchas (2016 e 2017)

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte