Porto Alegre Aberta a exposição de Iberê Camargo em homenagem a Porto Alegre

Por Redação O Sul | 13 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Exposição Iberê e Porto Alegre no Andar do Tempo faz homenagem aos 250 anos da Capital gaúcha com 38 obras. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O prefeito Sebastião Melo e o vice-prefeito Ricardo Gomes participaram no fim de semana da abertura da exposição Iberê e Porto Alegre no Andar do Tempo, uma homenagem aos 250 anos da capital gaúcha. A exposição conta com 38 obras de Iberê Camargo retratando paisagens da cidade.

“Porto Alegre tem muitas cidades em uma só. A vida só tem sentido se deixarmos um mundo melhor para o próximo. Iberê fez isso, pois a cultura eleva a alma da cidade”, disse Melo.

O vice-prefeito admirou as obras do artista. “A beleza da nossa cidade está retratada em detalhes em pintura e desenho. Parabéns aos organizadores”, destacou Gomes. A exposição está aberta ao público no átro da Fundação Iberê (avenida Padre Cacique, 2000, bairro Cristal).

Para o secretário de Cultura, Gunter Axt, a instituição carrega uma grande importância no acervo que guarda para a cidade. “A exposição de hoje traduz e revela um Iberê pouco conhecido e que só é possível devido ao acervo de arte que a instituição mantém”, comentou o secretário.

Estiveram presentes também o secretário dos 250 anos, Rogerio Beidacki, o empresário Jorge Gerdau Johannpeter, entre outros artistas e admiradores.

A exposição está aberta para visitação gratuita às quintas-feiras, das 14h às 18h, por ordem de chegada, conforme lotação máxima. De sexta a domingo, as visitas ocorrem das 14h às 18h, mediante agendamento pelo Sympla.

Iberê

A Fundação Iberê Camargo é uma entidade cultural que tem como objetivos a preservação, o estudo e a divulgação da obra do pintor gaúcho homônimo. A organização foi criada em 1995 pela viúva de Iberê, Maria Coussirat Camargo, para quem ele deixou seu acervo artístico, um ano após sua morte em 1994.

Em 1996, ela decidiu construir uma nova sede para a Fundação, então situada na antiga residência do artista, no bairro Nonoai. Um local foi arranjado quando o governo do Estado do Rio Grande do Sul doou um terreno no bairro Cristal, às margens do Lago Guaíba.

O terreno foi cedido em comodato pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul em 1996. A área de 8.250 m² continha apenas 2.000 m² de área plana.

Entre junho de 1998 e março de 1999 ocorreu a seleção do projeto, tendo sido escolhido o do arquiteto português Álvaro Siza Vieira. Essa foi a primeira obra de Álvaro Siza no Brasil, e foi considerada na época um dos mais importantes projetos já realizados pelo arquiteto, já tendo feito trabalhos em Portugal, Espanha, França, Itália, China, Japão, Rússia e Coréia do Sul.

O projeto foi vencedor do Troféu Leão de Ouro da 8ª Bienal de Arquitetura de Veneza em 2002 (prêmio, até então, inédito para a América do Sul), e o Mies Crown Hall Americas Prize, em 2014.

A obra custou cerca de 40 milhões de reais na época, teve patrocínio da Gerdau, Petrobras, Camargo Corrêa, RGE, De Lage Landen, Itaú e Vonpar. Cerca de 60% do arrecadado (R$ 24,3 milhões) foi oriundo da Lei Rouanet e da Lei de incentivo à cultura do Rio Grande do Sul. Os 40% restantes são dos próprios patrocinadores que receberam Certificado de Utilidade Público pela Fundação Iberê Camargo.

A nova sede foi inaugurada no dia 30 de maio de 2008.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre