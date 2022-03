Porto Alegre IPE Saúde retoma os atendimentos presenciais e as perícias médicas em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 14 de março de 2022

Os atendimentos ocorrem somente com horários agendados Os atendimentos ocorrem somente com horários agendados. (Foto: Reprodução)

Os atendimentos presenciais e as perícias médicas do IPE Saúde foram retomados nesta segunda-feira (14) em Porto Alegre, somente com horários agendados.

O agendamento está disponível para todos os serviços, que também continuarão sendo prestados de forma on-line, via Atendimento Digital. É de responsabilidade do usuário conferir os documentos necessários para a prestação do atendimento conforme o serviço desejado.

Os atendimentos presenciais são prestados de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 12h, na avenida Borges de Medeiros, 1.945. Em razão da reforma para a modernização do edifício, o acesso ao prédio ocorre pela rua Vicente de Paula Dutra.

No interior do Estado, os atendimentos presenciais são feitos por meio do Programa Facilitadores, que prevê parcerias com as prefeituras.

