Aberta ao público, oficina sobre direitos da pessoa idosa é realizada pela Defensoria Pública do RS

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2022

Evento on-line abordará noções sobre direito da família e violência contra a pessoa idosa, entre outros assuntos. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O Núcleo de Defesa da Pessoa Idosa da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul (NUDEPID – DPE/RS) realizará, no dia 30 de setembro, às 13h30, uma oficina on-line, gratuita e aberta ao público sobre os direitos da pessoa idosa.

Com duração de 1h30, o evento abordará noções sobre direito da família, violência contra a pessoa idosa, direitos do consumidor e endividamento, mediação familiar no cuidado com pessoas idosas e atualizações em direito previdenciário.

Para participar, é preciso enviar o nome completo, CPF e número de WhatsApp para o e-mail nudepid@defensoria.rs.def.br. A Defensoria Pública retornará o contato enviando o link e instruções de acesso.

