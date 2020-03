Rio Grande do Sul Aberta em Novo Hamburgo a 44ª Fimec

10 de março de 2020

Eduardo Leite esteve na abertura da maior feira do setor coureiro-calçadista da América Latina. Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Eduardo Leite esteve na abertura da maior feira do setor coureiro-calçadista da América Latina. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini) Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

Conhecida como a maior feira do setor coureiro-calçadista da América Latina, a 44ª Fimec (Feira Internacional de Couros, Produtos Químicos, Componentes, Máquinas e Equipamentos para Calçados e Curtumes) começou nesta terça-feira (10), em Novo Hamburgo. Assim como no ano passado, o governador Eduardo Leite compareceu à abertura da feira, nos pavilhões da Fenac.

“O setor coureiro-calçadista tem uma dinâmica econômica muito importante para o Estado e temos orgulho de sermos referência em tecnologia e inteligência para o calçado. A feira é um momento onde todo esse setor produtivo se encontra para organizar investimentos”, destacou Leite.

A Fimec, que ocorre até 12 de março, das 13h às 20h, reúne centenas de expositores com lançamentos de produtos, tecnologias e serviços, além de milhares de visitantes. Nesta edição, compradores internacionais de países como Equador, Colômbia, Guatemala, Peru e Argentina comparecerão ao evento em busca de soluções em tecnologia e maquinários para os parques fabris. A edição deste ano ainda oferece atrações como o 3º Fórum Fimec, a 11ª Fábrica Conceito, o Estúdio Fimec e palestras pocket.

O governador lembrou que, no final do ano passado, foi assinado um decreto que alterou o sistema de tributação do calçado e reduziu de 12% para 4% a alíquota de ICMS do setor. Considerando o grande volume de empregos gerados, o governo do Estado concluiu que a indústria merecia um olhar especial. As novas alíquotas entram em vigor em abril.

“Estamos aqui novamente para reiterar nosso apreço, nosso respeito e nossa permanente disposição ao diálogo, a fim de construirmos as melhores condições para investimentos do ponto de vista tributário, logístico e de redução de burocracia”, explicou Leite.

Em 2019, o evento recebeu cerca de 700 marcas apresentando produtos e serviços por meio de mais de 500 expositores. O Rio Grande do Sul também foi, em 2019, o maior exportador de calçados, de onde partiram 30,6 milhões de pares, que geraram US$ 444,7 milhões, resultados superiores tanto em volume (12,7%) quanto em receita (3,8%) se comparados aos de 2018.

Também estiveram presentes no evento o presidente da Assembleia Legislativa, Ernani Polo, o diretor-presidente da Fenac, Marcio Jung, o presidente do Conselho Diretor do Centro das Indústrias de Curtume do Brasil, Gilmar Harth, o deputado estadual Dalciso Oliveira, e a prefeita de Novo Hamburgo, Fátima Daudt.

