Por Redação O Sul | 10 de março de 2020

A prefeitura convocou nesta terça-feira (10) 30 professores para contratação temporária junto à rede municipal de ensino. Os profissionais irão atuar nas escolas municipais de educação infantil e estão sendo chamados em substituição aos candidatos convocados na semana passada que não se apresentaram para assumir o cargo. Na segunda-feira (2), foram autorizadas mais cem contratações emergenciais provenientes do Processo Seletivo Simplificado 01/2019, realizado para diversas habilitações.

Os novos convocados, relacionados no edital 021/2020 publicado no Diário Oficial de Porto Alegre, deverão comparecer no dia 16, às 9h, na Smed (Secretaria Municipal de Educação), rua dos Andradas, 680, 1º andar, para reunião com técnicos da equipe de ingresso da SMPG (Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão). No encontro, serão esclarecidos pontos como forma de contratação, documentação necessária, encaminhamento para exames admissionais, bem como será realizada a pré-reserva de escola, conforme ordem de classificação dos candidatos presentes no dia da convocação. Todos deverão comparecer munidos de documento de identificação oficial com foto.

Na impossibilidade de comparecimento nas datas e horários acima descritos, o candidato poderá reagendar seu atendimento para o dia 17 pelos telefones 3289-1253 ou 3289-1251, das 9h às 11h30 ou das 13h30 às 17h, ou pessoalmente na CSI (Coordenação de Seleção e Ingresso), rua Siqueira Campos, 1.300, 9º andar, sala 915, sem a possibilidade de realizar a pré-reserva de escola. Caso o candidato não compareça em nenhuma das datas acima mencionadas, será substituído e, consequentemente, eliminado do processo seletivo.

A assinatura do Termo de Admissão por Tempo Determinado deverá ocorrer obrigatoriamente até o dia 26. A carga horária é de 20 horas semanais, com vencimentos de R$ 2.364,31 para nível superior, além de vale-transporte, vale-alimentação, adicional por difícil acesso, férias, gratificação natalina e inscrição no regime geral de previdência social. De acordo com a lei sancionada pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior em 27 de janeiro, até o momento está autorizada a contratação emergencial de 1.069 professores emergenciais para suprir as necessidades da rede municipal de ensino.

