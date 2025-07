Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre reabre nesta quinta-feira as comportas do Cais Mauá

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2025

Estruturas estão fechadas preventivamente há quase uma semana. (Foto: Luciano Lanes/Arquivo PMPA)

As quatro comportas do Cais Mauá para contenção de transbordos do Guaíba no Centro Histórico de Porto Alegre serão reabertas pela prefeitura na manhã desta quarta-feira (3), após quase uma semana de fechamento e reforço por sacos de areia. Realizado por equipe do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) e com duração prevista de aproximadamente duas horas, o trabalho tem por base a redução das chances de enchente, apesar das fortes chuvas do mês passado.

“O Guaíba está em declínio, assim como a maior parte dos seus afluentes, e os especialistas consultados apontam que a possibilidade de ultrapassarmos a cota de inundação está bastante reduzida, então temos segurança na decisão de restabelecer a rotina normal do Cais Mauá”, argumenta o diretor-executivo do órgão, Vicente Perrone.

A atividade desta quarta deve começar pela comporta 6, que dá acesso à estação de embarque e desembarque do Catamarã (veículo de transporte fluvial entre Porto Alegre e Guaíba). Depois será a vez das outras três barreiras do trecho.

Já as estruturas de número 11, 12, 13 e 14 estão em obras e permanecerão fechadas. “As passagens serão restabelecidas conforme o avanço das intervenções definitivas, iniciadas em maio pelo Dmae”, detalha a prefeitura. A reestruturação das comportas do sistema de proteção contra cheias de Porto Alegre teve início em julho do ano passado, mais de um mês após a capital gaúcha sofrer a sua pior enchente.

Ainda de acordo com a administração municipal, as comportas 8, 9, 10 e 13 serão fechadas definitivamente, em concreto armado, mediante investimento de R$ 3,1 milhões. Já as unidades 11, 12 e 14 serão substituídas por portões projetados de forma específica para as necessidades da região, impactada pela força do rio Jacuí. Os recursos para este segundo conjunto devem totalizar R$ 8,2 milhões.

Localização

Instalado principalmente na região do Cais Mauá (Centro Histórico) e ao longo da avenida Castelo Branco (Centro–Zona Norte), o sistema de proteção contra cheias da capital gaúcha abrange 14 comportas. Algumas estão em processo de reforma ou fechamento definitivo.

– Unidades 11, 12, 13 e 14: avenida Castelo Branco (Centro–Zona Norte).

– Unidade 4: no principal portão de acesso ao Cais Mauá (Centro Histórico). A estrutura é móvel e pode ser fechada quando necessário.

– Unidade 1: próxima à Usina do Gasômetro (Centro Histórico). Passou por reformas e permanece móvel.

– Unidade 2: junto ao Cais Embarcadero. Também foi reformada e permanece móvel.

Outras comportas, como a de número 3 e algumas da Avenida Mauá, foram fechadas com o uso concreto armado, enquanto outras são móveis e podem ser encerradas em situações de alerta. O sistema contra cheias conta, ainda, com diques e casas de bomba.

(Marcello Campos)

2025-07-02