O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit) instaurou, nesta terça-feira (24), uma sindicância para apurar causas e responsabilidades sobre o desabamento da ponte Juscelino Kubitschek. A estrutura, que fazia parte da BR-226 e ligava os Estados do Tocantins e do Maranhão, caiu no último domingo (22).

A queda da ponte deixou ao menos quatro mortos e 13 desaparecidos até a manhã desta terça. As vítimas foram identificadas como: Lorranny Sidrone de Jesus, de 11 anos, que estava em um dos caminhões que transportava portas de MDF, com origem em Dom Eliseu, no Pará; Lorena Ribeiro Rodrigues, de 25; Kecio Francisco Santos Lopes, de 42; e Andreia Maria de Sousa, de 45, motorista do caminhão com ácido sulfúrico.

Os trabalhos de apuração da sindicância serão iniciados na quinta-feira (26), quando, segundo o diretor-geral do Dnit, Fabrício Galvão, “toda a comissão vai se deslocar para o local do desabamento e começará a fazer a coleta dos documentos necessários para as apurações”. Inclusive pretendemos acionar órgãos externos ao Dnit para participarem dos trabalhos”.

A comissão de sindicância está autorizada a levantar fatos, requerer documentos a órgãos de qualquer esfera administrativa e analisá-los junto às demais provas obtidas durante a investigação. Também estão previstas provas técnicas, como ensaios e visitas em campo, que permitam identificar as possíveis causas que levaram ao desabamento e avaliar indicativos de responsabilidade. O prazo para a conclusão dos trabalhos é de 120 dias.

De acordo com o Ministério dos Transportes, está prevista, ainda nesta terça-feira, a publicação do decreto de emergência que destinará mais de R$ 100 milhões para a construção de uma nova ponte. As informações são do portal de notícias da Agência Brasil.

