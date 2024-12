Rio Grande do Sul Duas mulheres morrem após consumir bolo em Torres, no Litoral Norte gaúcho

Por Redação O Sul | 24 de dezembro de 2024

Moradora de Arroio do Sal também foi hospitalizada após ingestão de doce que teria resultado na morte de duas pessoas Foto: Polícia Civil/Divulgação Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil investiga um caso de possível envenenamento em Torres, no Litoral Norte gaúcho, onde sete membros de uma mesma família foram hospitalizados após ingerirem um bolo durante uma reunião familiar. O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (23). Duas mulheres morreram.

A mulher que teria produzido o doce também é uma das pessoas que passou mal após a ingestão. Nesta terça-feira (24), a residência dela em Arroio do Sal foi alvo de buscas da Polícia Civil.

Foram encontrados produtos vencidos, como a farinha utilizada no bolo, o que pode ter gerado intoxicação alimentar. A possibilidade de envenenamento, entretanto, ainda não é descartada. A instituição não confirma se a mulher é investigada como suspeita.

Os sintomas de mal-estar começaram logo após a ingestão do alimento, por volta das 18h de segunda-feira. As vítimas foram inicialmente atendidas em um pronto-atendimento local. Devido à gravidade do quadro de saúde, duas mulheres faleceram. Os demais familiares, incluindo quatro idosos e uma criança, foram transferidos para o Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, onde permanecem sob cuidados médicos.

Para determinar a causa das mortes, os corpos foram encaminhados ao IGP (Instituto-Geral de Perícias). Além disso, a Polícia Civil recolheu amostras do bolo para análise de substâncias tóxicas.

As autoridades investigam as circunstâncias do caso para identificar os responsáveis pela contaminação do alimento. As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas.

