Porto Alegre Abertas as inscrições para 120 vagas temporárias no Departamento Municipal de Água e Esgoto de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2023

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais. Foto: Ieda Pezz/Dmae A jornada de trabalho é de 40 horas semanais. (Foto: Ieda Pezz/Dmae) Foto: Ieda Pezz/Dmae

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) abriu processo seletivo simplificado para técnico em saneamento – habilitações civil, química, elétrica, mecânica e meio ambiente, agente de saneamento e operador de subestação. As inscrições para 120 vagas temporárias ocorrem desta sexta-feira (6) até o dia 17 de janeiro, no site do Dmae (https://prefeitura.poa.br/dmae/concursos-e-estagios).

Os candidatos serão contratados pelo prazo de até 180 dias, contados da assinatura do contrato, prorrogáveis uma vez e por igual período, caso haja comprovada necessidade do Departamento. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais. “A contratação desses profissionais permite que reforcemos o grupo de trabalhadores que operam as estações de bombeamento, as estações de tratamento de água e esgoto e os laboratórios, auxiliando para dar continuidade à prestação dos serviços de abastecimento de água e condução de esgotos”, destaca o diretor-geral do Dmae, Alexandre Garcia.

A remuneração mensal é cerca de R$ 2,6 mil para agente e operador e cerca de R$ 4 mil para técnico, considerando vencimentos, vale-alimentação, gratificação por desempenho de atividade essencial. A seleção ocorre em caráter eliminatório, por meio de comprovação dos requisitos mínimos de escolaridade e/ou habilitação, e em caráter classificatório, por meio da comprovação de experiência profissional e títulos.

