Porto Alegre Abertas as inscrições para o Baile de Debutantes dos 250 anos de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2021

Prefeitura também recebe doações de vestidos para o evento Foto: SMELJ/PMPA Prefeitura também recebe doações de vestidos o evento. (Foto: SMELJ/PMPA) Foto: SMELJ/PMPA

Com a temática 250 anos e 250 sonhos a serem realizados, a Prefeitura Porto Alegre, por meio da SMELJ (Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude), está selecionando candidatas para o Baile de Debutantes, que faz parte da programação do aniversário de Porto Alegre, no ano que vem.

Prevista para o dia 25 de março, no Espelho d’água do Parque da Redenção, a festa contará com 250 garotas em situação de vulnerabilidade social. O evento vai integrar o calendário de festejos dos 250 anos de Porto Alegre. Para participar, a candidata deve completar 15 anos, entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2022, e enviar uma carta dizendo por que merece ser uma das debutantes.

A carta poderá ser encaminhada para o endereço: Rua Andradas, número 680, 5º andar, ou pelo e-mail: juventude@portoalegre.rs.gov.br. A SMELJ também está recebendo doações de vestidos de saia longa rodada, de todas as cores, e vestidos de debutantes e noiva. Outras informações pelo número (51) 99733949.

