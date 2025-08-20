Quarta-feira, 20 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2025
Serão selecionados projetos educacionais conduzidos por professores, com a participação ativa de estudantesFoto: Divulgação
Estão abertas, até o dia 31 de agosto, as inscrições para projetos pedagógicos desenvolvidos no ano letivo de 2025 em escolas de Porto Alegre, abrangendo a rede própria, parceira e as escolas privadas credenciadas na Secretaria Municipal de Educação.
Serão selecionados projetos educacionais conduzidos por professores, com a participação ativa de estudantes, que resultem em produções didáticas autorais, individuais e/ou coletivas, destinadas à impressão e ampla divulgação no âmbito da Rede Municipal de Educação de Porto Alegre.
“Queremos reconhecer e dar publicidade aos muitos projetos exitosos desenvolvidos na nossa rede. Para além de boas iniciativas, iremos destacar aquelas que tenham a participação ativa dos estudantes, que possam ser ampliadas para outras unidades escolares e sobretudo as que tenham demonstrado avanços importantes no processo de aprendizagem dos alunos”, afirma o secretário de Educação, Leonardo Pascoal.
Eixos
Os projetos deverão contemplar os seguintes eixos temáticos: Educação, Ambiente e Sustentabilidade; Educação, Arte, Cultura e Memória; Educação, Esporte e Saúde; Educação, Inclusão e Diversidade; Educação, Iniciação Científica e Pesquisa; Educação, Letramento, Linguagens e Expressão; Educação, Relações Étnico-Raciais e Direitos Humanos; Educação, Tecnologias e Inovação e Educação Financeira, Numeramento e Raciocínio Lógico.
Inscrições
Os interessados em participar devem preencher o formulário de inscrição. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail upesmed@educar.poa.br.