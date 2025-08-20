Porto Alegre Abertas as inscrições para publicações pedagógicas da Rede Municipal de Educação de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Serão selecionados projetos educacionais conduzidos por professores, com a participação ativa de estudantes Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Estão abertas, até o dia 31 de agosto, as inscrições para projetos pedagógicos desenvolvidos no ano letivo de 2025 em escolas de Porto Alegre, abrangendo a rede própria, parceira e as escolas privadas credenciadas na Secretaria Municipal de Educação.

Serão selecionados projetos educacionais conduzidos por professores, com a participação ativa de estudantes, que resultem em produções didáticas autorais, individuais e/ou coletivas, destinadas à impressão e ampla divulgação no âmbito da Rede Municipal de Educação de Porto Alegre.

“Queremos reconhecer e dar publicidade aos muitos projetos exitosos desenvolvidos na nossa rede. Para além de boas iniciativas, iremos destacar aquelas que tenham a participação ativa dos estudantes, que possam ser ampliadas para outras unidades escolares e sobretudo as que tenham demonstrado avanços importantes no processo de aprendizagem dos alunos”, afirma o secretário de Educação, Leonardo Pascoal.

Eixos

Os projetos deverão contemplar os seguintes eixos temáticos: Educação, Ambiente e Sustentabilidade; Educação, Arte, Cultura e Memória; Educação, Esporte e Saúde; Educação, Inclusão e Diversidade; Educação, Iniciação Científica e Pesquisa; Educação, Letramento, Linguagens e Expressão; Educação, Relações Étnico-Raciais e Direitos Humanos; Educação, Tecnologias e Inovação e Educação Financeira, Numeramento e Raciocínio Lógico.

Inscrições

Os interessados em participar devem preencher o formulário de inscrição. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail upesmed@educar.poa.br.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/abertas-as-inscricoes-para-publicacoes-pedagogicas-da-rede-municipal-de-educacao-de-porto-alegre/

Abertas as inscrições para publicações pedagógicas da Rede Municipal de Educação de Porto Alegre

2025-08-20