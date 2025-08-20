Quarta-feira, 20 de agosto de 2025

Porto Alegre Parque Harmonia, em Porto Alegre, recebe mais de 490 novas árvores

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2025

Entre as espécies estão manacá-da-serra, butiazeiro, corticeira-do-banhado e camboim

Foto: Sérgio Louruz/SMAMUS
(Foto: Sérgio Louruz/SMAMUS)

Quem passa pelo Parque Harmonia, onde está sendo montado o 43º Acampamento Farroupilha, em Porto Alegre, já pode ver 492 novas mudas de árvores nativas, todas apoiadas por estacas de madeira. Entre as espécies estão manacá-da-serra, butiazeiro, corticeira-do-banhado e camboim.

O plantio integra o plano de manejo da vegetação elaborado pela Smamus (Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade) e executado pela concessionária GAM 3 PARK, responsável pela requalificação do parque. A ação ocorreu em três etapas: após a enchente de 2024 foram plantadas 301 mudas (130 na primeira fase e 171 na segunda). Em 2025, mais 191 mudas foram acrescentadas, totalizando 492 árvores.

A iniciativa compensa a remoção de 103 exemplares autorizados pela Smamus, necessária por questões de segurança, pelo novo desenho urbanístico e pelo comprometimento do estado de saúde de algumas árvores.

Acompanhamento técnico

“O projeto original de transformação do parque previa a remoção de 435 árvores, mas a Smamus solicitou ajustes e conseguimos reduzir esse número para 103”, explica a diretora de Áreas Verdes em exercício, Verônica Riffel. Ela explica que tdo o processo tem acompanhamento técnico, garantindo que as espécies sejam adequadas ao ambiente, recebam manutenção e contribuam para uma arborização mais diversa, atraindo fauna e qualificando ambientalmente o parque.

