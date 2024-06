Porto Alegre Abertas inscrições para realização de feiras de rua na Praça da Encol, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Exposições acontecem sempre aos sábados, das 8h às 20h Foto: Giulian Serafim/PMPA Exposições acontecem sempre aos sábados, das 8h às 20h (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Estão abertas até a próxima segunda-feira (1º) as inscrições para a organização de feiras na Praça Simão Carlos Arnt, conhecida como Encol, no bairro Bela Vista, em Porto Alegre. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) publicou, na última terça-feira (25), edital em que disponibiliza lotes com opções de datas para a realização das feiras de rua.

No lote 1, são oferecidas as datas de 13 de julho, 10 de agosto, 7 de setembro e 5 de outubro. O lote 2 disponibiliza os dias 20 de julho, 17 de agosto, 14 de setembro e 12 de outubro. Já o lote 3 é composto por 27 de julho, 24 de agosto, 21 de setembro e 19 de outubro. Por fim, o lote 4 contempla as datas 3 de agosto, 31 de agosto, 28 de setembro e 26 de outubro.

As inscrições podem ser feitas, exclusivamente, pelo e-mail escritoriodeeventos@portoalegre.rs.gov.br . Os interessados deverão enviar a ficha de inscrição preenchida e assinada, juntamente com a documentação exigida no edital até as 23h59min do dia 1º de julho.

O sorteio dos novos organizadores das feiras será realizado pela internet, com link disponibilizado por e-mail, com antecedência mínima de 24h, a todos os inscritos. As exposições acontecem sempre aos sábados, das 8h às 20h. Outras informações sobre o edital podem ser obtidas no e-mail escritoriodeeventos@portoalegre.rs.gov.br.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/abertas-inscricoes-para-realizacao-de-feiras-de-rua-na-praca-da-encol-em-porto-alegre/

Abertas inscrições para realização de feiras de rua na Praça da Encol, em Porto Alegre

2024-06-29