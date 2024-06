Notícias Ar polar chega no Rio Grande do Sul com geada, temperatura negativa e subida do Guaíba

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2024

A geada será generalizada no começo deste domingo. (Foto: Reprodução)

Uma forte massa de ar polar chegou nas últimas horas ao Rio Grande do Sul com uma queda acentuada da temperatura em todas as regiões gaúchas e uma rápida elevação do nível do Guaíba em Porto Alegre pelo vento do quadrante Sul associado ao ingresso do ar frio. O nível do Guaíba no final da sexta-feira e nas primeiras horas desse sábado se elevou brusca e rapidamente pelo vento Sul que soprou no Norte da Lagoa dos Patos com a advecção de ar frio. Vento Sul gera represamento e faz habitualmente o Guaíba subir temporariamente.

Medição da régua do Cais Mauá, às 17h15 desse sábado, mostrou que o nível do Guaíba baixou, alcançando a marca dos 3m46cm, 14 centímetros abaixo da cota de inundação. Durante a madrugada, o lago esteve a cinco centímetros da marca de 3,6 metros. Os cenários de previsão indicam manutenção dos níveis acima da cota de alerta nos próximos dias.

A tendência é que o Guaíba siga elevado com oscilações temporárias para cima e para baixo, mas em nenhum momento sequer atingindo valores extremos como da enchente de novembro de 2023 (3,46 metros) e muito menos do começo do mês passado. A vazão que chega ao Guaíba é ainda alta dos rios Jacuí, Sinos e Gravataí, o que mantém o nível muito acima do normal. A vazão afluente é especialmente alta do Rio Jacuí, o principal rio contribuinte, que já começou a baixar no Centro do estado (Rio Pardo e Cachoeira do Sul), mas ainda segue com o nível muito elevado.

Geada

Outro efeito da chegada do ar polar se deu na temperatura com resfriamento acentuado nas últimas horas no Rio Grande do Sul e o registro de temperaturas abaixo de zero no interior gaúcho na madrugada e amanhecer deste sábado. Na rede do Instituto Nacional de Meteorologia, as menores marcas no começo desse sábado foram de -0,3ºC em São José dos Ausentes; 0,3ºC em Vacaria; 0,6ºC em Cambará do Sul; 1,6ºC em Livramento e Erechim; 1,7ºC em Tupanciretã e Soledade. Estações particulares acusaram -0,6ºC em Soledade; -0,3ºC em São José dos Ausentes; 0,0ºC em Bom Jesus; 0,4ºC em Cambará do Sul; 0,6ºC em Livramento e Herval.

A geada será generalizada no começo do domingo, forte em muitas cidades e severa em pontos das áreas de maior altitude. Deve gear em quase toda a Grande Porto Alegre, em vários bairros da capital gaúcha e mesmo em algumas praias do Litoral Norte, onde gear é pouco frequente. Em áreas de relevo, haverá a formação de “agulhas de gelo” (needle ice), filamentos de gelo sobre o solo.

Assim como ocorreu nesse sábado, as máximas do domingo devem ser baixas a muito baixas sob a presença do tempo ensolarado que vai caracterizar o domingo. Na maioria dos municípios gaúchos, as máximas da tarde devem ficar entre 9ºC e 13ºC.

