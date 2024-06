Brasil Agência de risco vê “muito ruído” com falas de Lula

29 de junho de 2024

Declarações políticas têm gerado “muito ruído” no Brasil em várias frentes e, em especial, na política monetária, diz a vice-presidente da Moody's. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

A vice-presidente da Moody’s para risco soberano, Samar Maziad, diz que os recentes ruídos gerados por falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva não contribuem para o avanço do País rumo à consolidação fiscal. Ela afirma, porém, que é preciso separar “barulho” de “sinal”, e cobra uma ação efetiva do governo em relação ao controle de despesas, algo determinante para o sucesso do ajuste fiscal.

O momento da mudança gerou questionamentos no mercado, uma vez que veio na sequência de maiores temores fiscais no País como, por exemplo, a mudança da meta de resultado primário para os próximos anos. Na ocasião, Maziad disse em entrevista que a agência tomava decisões baseada na visão de médio prazo, que havia melhorado, e não no ciclo de notícias, apesar de ainda avaliar o quadro fiscal no Brasil como “desafiador”.

De lá para cá, o dólar saltou de R$ 5,10 para R$ 5,50, e o Ibovespa cedeu quase 5 mil pontos, para o patamar de cerca de 122 mil pontos. Por sua vez, as taxas dos contratos futuros de juros subiram. Na ponta curta, o avanço acumulado chega a 30 pontos-base (0,3 ponto porcentual), mas na longa – mais importante para a definição dos juros da dívida pública e mais sensível à percepção sobre o risco fiscal – o avanço girou em torno de 50 pontos-base (0,5 ponto porcentual).

Mesmo com a mudança no cenário, a vice-presidente da Moody’s diz que a classificadora não se arrepende de ter melhorado a perspectiva do rating brasileiro. “Sempre tentamos distinguir o ruído do sinal. O motor para as perspectivas é a melhoria do desempenho do crescimento. E, no primeiro trimestre, novamente, tivemos uma indicação de forte expansão (no Brasil). É um importante sinal”, afirma ela, em entrevista ao Estadão/Broadcast.

Por outro lado, diz, declarações políticas têm gerado “muito ruído” no Brasil em várias frentes e, em especial, na política monetária. “Infelizmente, o ruído afeta os mercados financeiros, os preços dos ativos e isso pode ter efeitos colaterais sobre os custos reais dos empréstimos e a dinâmica fiscal, o que não ajuda”, diz.

Maziad avalia que, a despeito de pressões e da frustração política, o Banco Central agiu e pausou os cortes de juros. Ela não espera que a independência do Banco Central, que deu um passo a mais após a lei de autonomia da instituição, seja revertida com a troca de comando à frente. Na véspera da última decisão, na semana passada, o presidente Lula voltou a atacar o presidente do BC, Roberto Campos Neto, e, depois, lamentou a manutenção da Selic em 10,5% ao ano.

Consolidação fiscal

Mas, para além do crescimento, o que a Moody’s realmente anseia é uma ação efetiva do governo Lula do lado das despesas. “Queremos ver a consolidação fiscal acontecer”, reforça Maziad. “E um quadro político consistente. Ou seja: se é aprovado um Orçamento e definida uma meta, então serão feitos esforços para alcançá-los”.

Na sua visão, a direção fiscal do governo Lula não mudou, mas é preciso ter clareza de que, sozinho, o aumento de receitas será insuficiente para o ajuste fiscal, e que serão necessárias também ações do lado das despesas. Nesse sentido, avalia, a discussão de potenciais medidas de corte de gastos, que envolvem os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Desenvolvimento, Simone Tebet, é positiva.

“Sinceramente, não vejo mudança de direção. As medidas de receita são bem-vindas, mas as pressões sobre os gastos são definitivamente um fator-chave para ajudar ou prejudicar o resultado fiscal”, diz Maziad.

A perspectiva de um rating tem um prazo médio de 12 a 18 meses. Como no caso do Brasil, uma mudança ocorreu há quase dois meses, Maziad descarta ações no curto prazo. “Não há razão para avançarmos mais rápido do que o horizonte da perspectiva agora”, diz.

O Brasil tem rating Ba2, com perspectiva positiva, e está a dois degraus do grau de investimento pela Moody’s. Quanto à recuperação do selo de bom pagador, Maziad afirma que não há um cronograma definido. “Dependerá do ritmo de redução dos déficits fiscais e de obtenção do resultado primário para começar a estabilizar e, eventualmente, reduzir o peso da dívida. Além disso, garantir que o crescimento permaneça forte no médio prazo”, avalia. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

