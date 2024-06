Brasil Lula demonstra irritação e nega relação entre alta do dólar e entrevista

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2024

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a 3ª Reunião Plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), no Palácio do Itamaraty. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou reportagens que remeteram nessa quarta-feira (26) a maior cotação do dólar em relação ao real a declarações feitas por ele em entrevista. “Ontem, depois da minha entrevista ao UOL, saíram manchetes dizendo que o solar tinha subido por causa da entrevista do Lula. Os cretinos não perceberam que o dólar tinha subido 15 minutos antes de eu dar a entrevista”, escreveu o presidente em sua conta do X.

Na quarta-feira, a moeda norte-americana ultrapassou R$ 5,50 e fechou o dia em R$ 5,51, o maior valor desde janeiro de 2022. Além de fatores externos, os operadores do mercado financeiro citaram declarações do presidente como motivo para o avanço do câmbio.

Em entrevista, o presidente disse que o problema não é cortar gastos, mas saber se é preciso cortar custos ou aumentar a arrecadação. “As falas do Lula nas últimas semanas tem pressionado o câmbio, não foi apenas ontem. Começou na segunda da semana passada com a visão de que o problema eram os gastos tributários, sem falar nada dos gastos de fato. No dia seguinte o ataque ao BC e agora essa fala interditando a discussão sobre os gastos. Lula é parte importante dessa pressão cambial”, disse o Sergio Vale, economista-chefe da MB Associados.

Conselhão

Em seu discurso na abertura da 3ª reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, conhecido como Conselhão, Lula que o tema de contas públicas é mais forte no Brasil que em “qualquer outro País do mundo” e negou que o governo gaste demais ou que a dívida líquida seja alta. O presidente afirmou, na reunião realizada na quinta-feira (27) que o governo faz uma análise de onde tem gasto exagerado e se há pessoas que recebem dinheiro indevido, mas não leva em conta “o nervosismo do mercado”.

Durante o discurso no Conselhão, o presidente criticou especulações do mercado financeiro e disse que quem apostar em lucrar com derivativos “vai perder dinheiro”. “Esse mundo perverso das pessoas colocarem para fora aquilo que querem, sem medir a responsabilidade do que vai acontecer, é muito ruim. Eu queria, [Fernando] Haddad [ministro da Fazenda], dizer para você, pode ter certeza: quem tiver apostando em derivativo vai perder dinheiro neste país. As pessoas que apostaram em ganhar dinheiro no fortalecimento do dólar vão quebrar a cara outra vez”, disse”.

2024-06-29