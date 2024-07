Brasil Pesquisa: 38% dos brasileiros trabalham como freelancers

29 de junho de 2024

Nem o presencial, nem o home office: em 2024, o modelo de trabalho favorito dos brasileiros é outro - o híbrido. (Foto: Divulgação)

No mercado de trabalho, freelancer ou profissional autônomo é aquele que trabalha de forma independente, prestando serviços para empresas ou pessoas por períodos determinados de tempo ou por projetos, sem relação de emprego. No Brasil, as atividades autônomas são bastante populares e existem leis específicas para os profissionais que atuam neste modelo.

Em relação a este formato de trabalho, uma pesquisa realizada pela Onlinecurriculo, plataforma de currículos on-line, revelou que 38% dos brasileiros trabalham atualmente como freelancers, sendo que 23% atuam de forma paralela ao trabalho principal, 11% trabalham apenas como autônomos, e 3% estão em processo de se tornarem freelancers em tempo integral. Outra parcela, correspondente a 10% das respostas, já atuou como freelancer, mas não segue mais no momento presente.

O que se percebe é que existe um interesse claro dos brasileiros pelo modelo autônomo. 29% dos participantes da pesquisa que ainda não trabalharam de forma autônoma têm interesse em se aproximar do formato no futuro, sendo que as maiores inseguranças estão relacionadas a não saber por onde começar e ter dúvidas sobre possuir as habilidade necessárias para o trabalho. Apenas 22% dos respondentes nunca atuou de forma autônoma e não tem interesse em se aproximar do formato.

Os critérios essenciais para que um trabalhador considere atuar como autônomo são a possibilidade de maior ganho financeiro e independência com a administração de horários, ambos com 60% das respostas. Na terceira colocação, ganha destaque o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, indicado por 32% dos entrevistados; o trabalho no formato remoto, escolhido por 31%, e a oportunidade de crescimento profissional, para 25% dos respondentes.

Para aqueles que gostariam de atuar como profissionais autônomos, é importante considerar que algumas carreiras possibilitam a inserção no mercado de trabalho como freelancer de forma mais orgânica. Algumas áreas são, inclusive, popularmente conhecidas por apresentarem oportunidades nessa modalidade.

Sobre os principais trabalhos como freelancer realizados pelos brasileiros, a área de vendas aparece em primeiro lugar com 30% das respostas. Na sequência, estão as atividades como aulas particulares (13%); design gráfico (13%); consultoria empresarial (11%); pesquisa de mercado (10%); redação e criação de conteúdo (9%), e organização de eventos (8%).

Os números expressivos relativos ao setor de vendas demonstram um comportamento do mercado brasileiro. O ingresso na área é porta de entrada para muitos profissionais que estão iniciando sua carreira e buscando independência financeira, pois muitas vezes as vagas não exigem um alto grau de experiência ou escolaridade. As datas sazonais também colaboram significativamente para o trabalho autônomo no setor, pois datas comerciais, como Natal e Páscoa, ou mesmo momentos de alta temporada no verão, são períodos que proporcionam um grande número de contratações.

Questão financeira

Em termos financeiros, o trabalho como freelancer aparece como uma oportunidade de renda complementar para 61% dos entrevistados, enquanto 31% veem no trabalho autônomo a possibilidade de renda principal e 15% enxergam como uma perspectiva temporária enquanto se busca um emprego formal. Já em relação às oportunidades que o modelo oferece, a maioria dos respondentes enxerga o trabalho como freelancer como uma forma de alcançar independência financeira (39%) ou de desenvolver novas habilidades (35%).

Neste cenário, é importante compreender o quanto o trabalho como freelancer impacta na renda dos brasileiros. 39% dos respondentes possuem apenas uma fonte de renda, sendo ela formal, mas 26% possuem mais de uma fonte de renda, com pelo menos uma delas proveniente de trabalho informal. 15% dos entrevistados possuem mais de uma renda formal, enquanto 7% vivem apenas de renda informal.

Híbrido

Nem o presencial, nem o home office: em 2024, o modelo de trabalho favorito dos brasileiros é outro – o híbrido. Para a maioria dos entrevistados (48%), mesclar as idas ao escritório com a atividade em casa é a alternativa mais interessante, estando à frente do remoto (30%).

De toda forma, o trabalho presencial segue sendo o favorito de 21% dos respondentes. O dado, no entanto, vai de encontro com a trajetória profissional da maior parte dos trabalhadores, pois 60% dos entrevistados sempre estiveram em empregos presenciais. Em contrapartida, apenas 3% dos respondentes tiveram experiências exclusivamente remotas e 5% atuaram apenas no modelo híbrido. As informações são do jornal O Dia.

