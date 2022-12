Brasil Aberto ao público, velório de Pelé será realizado na segunda-feira, na Vila Belmiro, em Santos

30 de dezembro de 2022

Ex-jogador morreu na tarde de quinta-feira, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo

O velório de Pelé será realizado na segunda-feira (02), na Vila Belmiro, em Santos, no litoral de São Paulo. O início da cerimônia no estádio está previsto para as 10h.

O corpo do Rei do Futebol será transportado do Hospital Israelita Albert Einstein, na capital paulista, direto para o estádio na madrugada de segunda. Quando chegar ao local, o caixão será posicionado no centro do gramado.

As pessoas que desejarem se despedir do ex-jogador poderão entrar na Vila Belmiro pelos portões 2 e 3. A saída do estádio será efetuada pelos portões 7 e 8. As autoridades terão acesso pelo portão 10.

O velório terminará às 10h de terça-feira (03). Depois, acontecerá um cortejo pelas ruas de Santos, que passará pelo Canal 6, onde mora a mãe de Pelé, dona Celeste.

O sepultamento, reservado para a família, será realizado no Memorial Necrópole Ecumênica.

O eterno camisa 10 da Seleção Brasileira morreu na tarde de quinta-feira (29), em decorrência da falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do câncer de cólon associado à sua condição clínica prévia, segundo o boletim médico. O câncer foi descoberto em setembro do ano passado.

