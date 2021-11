Porto Alegre Aberto edital para pintura e restauro da fachada externa do Mercado Público de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2021

Mercado Público foi inaugurado em 3 de outubro de 1869. Foto: Alex Rocha/PMPA Mercado Público foi inaugurado em 3 de outubro de 1869. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A prefeitura publicou nesta quinta-feira (18), no Diário Oficial de Porto Alegre, edital para contratação de serviços de recuperação e pintura da fachada externa do Mercado Público. A licitação é na modalidade tomada de preços, do tipo menor valor global e tem orçamento estimado em R$ 1.100.044,36.

A sessão pública para recebimento das propostas ocorre no dia 6 de dezembro, às 10h, na Sala de Licitações da Secretaria de Administração e Patrimônio (rua Siqueira Campos, 1300, 3º andar, sala 301, Centro Histórico). “A revitalização do Mercado Público é uma das prioridades da gestão. Queremos que os porto-alegrenses tenham orgulho de sua história e de seu patrimônio. Não medimos esforços para lançar o processo licitatório o mais breve possível”, afirma o secretário municipal de Administração e Patrimônio, André Barbosa.

O projeto consiste na recuperação e pintura das paredes externas do Mercado, respeitando os projetos e memoriais descritivos. O prazo de execução é de sete meses a contar da ordem de início de obras. As tintas foram doadas ao município pela Suvinil, por meio de chamamento público aberto pela Secretaria Municipal de Parcerias, em junho de 2021. Após análises e realização de testes de tonalidade, a empresa constatou que a cor original poderá ser mantida. “Com o apoio da iniciativa privada estamos buscando a qualificação dos espaços públicos. A exemplo do Mercado Público, teremos doações para a pintura do Paço Municipal e do Museu Joaquim Felizardo”, destaca a secretária municipal de Parcerias, Ana Pellini.

Revitalização

A revitalização do Mercado Público prevê recuperação e pintura da fachada externa. Haverá a reabertura do segundo andar e a contratação de empresa especializada em administração predial para gerir o local. A receita proveniente dos aluguéis deverá ser utilizada na manutenção do próprio espaço e em melhorias estruturais. Estão previstas, também, a substituição dos deques e a reativação do chafariz do Largo Glênio Peres, conforme a prefeitura.

