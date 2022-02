Rio Grande do Sul Abertura de unidades do Tudo Fácil no interior do Estado gaúcho amplia atendimento da população

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2022

Quase 2 mil pessoas foram atendidas pela equipe de Lajeado no primeiro mês. (Foto: Daiana Michelli Ribeiro Dutra)

Os serviços prestados nas unidades do Tudo Fácil, reconhecidos pela população da capital gaúcha, começam a ganhar espaço também no interior.

A unidade de Lajeado registrou, no primeiro mês de atividade, quase 2 mil pessoas atendidas, com crescimento gradual a cada semana. E o potencial é ainda maior ao se levar essa cultura para o interior, afirma o secretário de Planejamento Governança e Gestão, Claudio Gastal. “A melhor forma de explicar a interiorização do Tudo fácil é a integração de serviços. Este público não estava acostumado com todos esses serviços centralizados em um único local e com possibilidade de agendamento pela internet. A tendência é de aumento de procura nos próximos meses”, afirma.

A gerente de operações do Shopping Lajeado, Silvia Cristina Dinov, aponta uma movimentação diferenciada no estabelecimento, a partir da abertura da unidade, com incremento de clientes nas lojas e praça de alimentação.

“A presença do Tudo Fácil dentro do shopping permite às pessoas que trabalham o dia todo mais um período para atendimento, já que a loja funciona até as 20h e também no sábado pela manhã”, afirma. Ela disse também que as possibilidades ainda estão sendo conhecidas pois “as pessoas estavam acostumadas a fazer cada coisa em um local diferente”.

A movimentação foi intensa mesmo com fatores como o aumento do número de casos de Covid-19, com a variante ômicron e o período de férias de verão. A expectativa é de atender a população dos vales do Taquari e do Rio Pardo, com potencial de 250 mil pessoas, que têm acesso a 90 serviços presenciais com agendamento e pontos de acesso para 300 serviços digitais oferecidos pelo portal rs.gov.br, com a presença de atendimento especializado.

Além de Lajeado, outras três unidades no interior devem ser implantadas ainda no primeiro semestre. Em Caxias do Sul, Passo Fundo e Rio Grande, os contratos com shopping centers já foram assinados e as obras estão em andamento. E a unidade do Tudo Fácil Zona Norte, em Porto Alegre, deverá ser transferida para o Bourbon Shopping Wallig.

A primeira unidade do Tudo Fácil fora da capital foi inaugurada em dezembro pelo governador Eduardo Leite. A unidade em Lajeado é uma das iniciativas da atual gestão para ampliar a oferta de serviços para todo o Estado por meio de um atendimento integrado, presencial e digital, mais simples e ágil. No local, os usuários acessam cerca de 90 serviços presenciais e mais de 300 serviços digitais (ofertados pelo rs.gov.br) por meio dos terminais de autoatendimento.

