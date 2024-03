Acontece Cerimônia de abertura evidencia força da terceira edição do South Summit Brazil

20 de março de 2024

Solenidade oficial ocorreu às 17h, no Arena Stage, principal palco do encontro. Foto: Maurício Tonetto/Secom Solenidade oficial ocorreu às 17h, no Arena Stage, principal palco do encontro. (Foto: Maurício Tonetto/Secom) Foto: Maurício Tonetto/Secom

Em sua terceira edição em Porto Alegre, o South Summit Brazil 2024 teve um primeiro dia marcado pelo calor e o estabelecimento de conexões entre os presentes. Ao final dessa quarta-feira (20), foi realizada a cerimônia oficial de abertura, com a presença do governador Eduardo Leite, do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, da fundadora do South Summit, María Benjumea, e do presidente do South Summit Brazil, José Renato Hopf.

“Hoje, com essa abertura, depois desse dia maravilhoso, estamos iniciando o South Summit Brazil 2024. E eu só tenho a agradecer”, disse María, referindo-se ao governador Leite e ao prefeito Melo, por possibilitarem evento. “O South Summit é um negócio. Mas ele é, também, transformação, é mostrar que todos podem alcançar os seus sonhos”, compartilhou.

“Estamos muito felizes com a realização deste primeiro dia do South Summit Brazil com a casa cheia, e ao lado de nossos parceiros. Espero que todos vocês tenham uma excelente experiência, com bastante conteúdo, negócios fechados e também muita diversão. Investimos bastante para ter neste ano uma estrutura ainda maior e melhor para receber o público. É aqui no Cais Mauá que a cidade de Porto Alegre começou, e é aqui que ela está se renovando”, falou Hopf.

Com apresentações artísticas, a cerimônia marcou o primeiro dia deste, que é o maior evento de inovação e tecnologia da América Latina. Durante a abertura, o governador Eduardo Leite destacou feitos do Rio Grande do Sul, que atualmente ocupa o primeiro lugar no Brasil no que tange à promoção de negócios inovadores, assim como a primeira posição em produção acadêmica e a segunda em inovação. “Nos tornamos hoje o ponto de conexão da América do Sul”, comemorou.

“Nós não precisamos pensar igual sobre todos os assuntos. Nós precisamos pensar no Brasil, no Rio Grande do Sul, no futuro. Isso nos une, isso é maior do que qualquer diferença”, afirmou o governador ao final do discurso. “Nada nos une mais do que a certeza de que, em uma economia cheia de mudanças e em um mundo em profunda transformação tecnológica, as nossas conexões precisam ser promovidas com base na formação do capital humano.”

Também participaram do momento o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, e o superintendente de Inovação do Tecnopuc e embaixador do evento, Jorge Audy.

Rede Pampa presente no South Summit Brazil

O grupo gaúcho de comunicação está realizando uma cobertura especial multiplataforma desta terceira edição do evento. Nos três dias do encontro, a Rede Pampa transmitirá programação de rádio, televisão e streaming, ao vivo, direto de modernos estúdios montados no Cais Mauá. Todos destaques e novidades do evento podem ser conferidos em tempo real na TV Pampa, no Portal OSul.com.br, nas emissoras de rádio do grupo e nas plataformas digitais.

Diariamente, a partir das 9h, a cobertura inicia nas redes sociais, com curiosidades e atualizações sobre o South Summit Brazil 2024. Das 11h às 13h, é a vez do Dupla em Debate ocupar o espaço da Rede Pampa, com transmissão ao vivo no 95,9 FM e no YouTube da Rádio Grenal. Durante toda a tarde, a TV Pampa também marca presença no YouTube, com entrevistas e matérias exclusivas.

À noite, a partir das 17h45, a programação se integra à grade de TV aberta, com transmissões especiais do Pampa Debates, recebendo grandes presenças da feira. Às 18h45, o Jornal da Pampa traz um resumo dos principais acontecimentos do dia. As inserções serão feitas sempre ao vivo, direto do South Summit Brazil.

