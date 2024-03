Rio Grande do Sul Diretoria da Rede Pampa realiza visita institucional à Administração do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 20 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











O presidente da Rede Pampa de Comunicação Alexandre Gadret e o vice-presidente Paulo Sérgio Pinto estiveram presentes no Tribunal de Justiça gaúcho nesta quarta-feira (20). Foto: Eduardo Nichele/DICOM-TJRS O presidente da Rede Pampa de Comunicação Alexandre Gadret e o vice-presidente Paulo Sérgio Pinto estiveram presentes no Tribunal de Justiça gaúcho nesta quarta-feira (20). (Foto: Eduardo Nichele/DICOM-TJRS) Foto: Eduardo Nichele/DICOM-TJRS

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente da Rede Pampa de Comunicação Alexandre Gadret e o vice-presidente Paulo Sérgio Pinto realizaram visita institucional à Administração do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) nesta quarta-feira (20).

Na oportunidade, o presidente do grupo midiático desejou sucesso aos magistrados que foram empossados em fevereiro no TJ-RS e destacou os avanços obtidos pela área da Comunicação Social do Tribunal.

“Percebemos que cada vez mais o Judiciário gaúcho vem aperfeiçoando sua divulgação junto à sociedade e estamos aqui com o intuito de reforçar nossa parceria na veiculação de temas de interesse público”, destacou o presidente da Rede Pampa Alexandre Gadret.

O presidente do TJ-RS, desembargador Alberto Delgado Neto, agradeceu a visita e disse que o Tribunal constantemente busca a aproximação com todos os segmentos sociais e o apoio dos veículos de comunicação é fundamental.

Também participaram da audiência o 1º vice-presidente do TJ-RS, desembargador Ícaro Carvalho de Bem Osório, o 2º Vice, desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes e a diretora da direção de Comunicação Social , Adriana Arend.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/diretoria-da-rede-pampa-realiza-visita-institucional-a-administracao-do-tribunal-de-justica-do-rio-grande-do-sul/

Diretoria da Rede Pampa realiza visita institucional à Administração do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul

2024-03-20