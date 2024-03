Porto Alegre Sesc-RS promove feira de artesanato sustentável nesta quinta em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 20 de março de 2024

Artigos são produzidos com materiais doados por empresas. (Foto: Arquivo/Sesc-RS)

A unidade do Serviço Social do Comércio (Sesc) do 4º Distrito (Avenida Brasil nº 483), na Zona Norte de Porto Alegre, recebe a partir desta quinta (21) a Feira de Artesanato Sustentável. A ação visa expor trabalhos e promover o a venda de bolsas, tapetes, objetos decorativos e outros itens, confeccionados a partir de doações de resíduos têxteis de empresas.

O evento é aberto a toda a população e prossegue até a quinta-feira de semana que vem (28), em dias úteis e pode ser visitado nos dias úteis, das 10h às 16h. Mais informações são disponibilizadas pelo telefone (51) 3224-1268 ou whatsapp (51) 98969-5605.

Intitulada “Sesc Envolva-se”, o programa tem por objetivo capacitar pessoas e entidades de acordo com princípios de preservação ambiental para geração de trabalho e renda. As ações são pautadas pelo conceito de “moda sustentável”, que envolve a criação de estilos, costumes e padrões de produção e consumo alinhados à práticas ecologicamente corretas inclusive sob os pontos-de-vista social e econômico, com impacto positivo para a sociedade.

Para isso, empresas contribuem com materiais potencialmente aproveitáveis como matéria-prima para novos produtos. O Sesc se encarrega da coleta e distribuição dessas doações, além de oferecer cursos e oficinas para a criação de peças.

Somente no ano passado a iniciativa coletou e deu destinação a 53 toneladas de resíduos da indústria têxtil, beneficiando diretamente indivíduos em situação de vulnerabilidade social e econômica, incluindo entidades assistenciais, associações comunitárias e pessoas privadas de liberdade (adolescentes em medida socioeducativa e adultos em cumprimento de pena).

Também foram ministradas 50 oficinas, que contaram com quase 4 mil participantes. O fornecimento de certificado de participação é outra forma de incentivo, ao qualificar a mão-de-obra e assim ampliar as chances de ingresso ou reinserção no mercado de trabalho.

Tradição

Com 77 anos de atuação no Rio Grande do Sul, o Sesc é vinculado ao Sistema Fecomércio e realiza ações por meio de 51 unidades no Estado, promovendo o bem-estar social de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, com reflexos em toda a comunidade.

Todas as 497 cidades gaúchas recebem atividades sistemáticas em áreas como saúde, esporte, lazer, cultura, cidadania, turismo e educação. “Nosso propósito é cuidar, emocionar e fazer pessoas felizes”, ressalta a instituição. Para saber mais, acesse o site sesc-rs.com.br.

(Marcello Campos)

2024-03-20