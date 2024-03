Grêmio Elenco gremista se reapresenta de olho na decisão contra o Caxias

Por Redação O Sul | 20 de março de 2024

No primeiro jogo, em Caxias do Sul, o Grêmio venceu por 2 a 1 e tem a vantagem de garantir a vaga na final do Estadual com um empate. Foto: Rodrigo Fatturi/Grêmio FBPA No primeiro jogo, em Caxias do Sul, o Grêmio venceu por 2 a 1 e tem a vantagem de garantir a vaga na final do Estadual com um empate. (Foto: Rodrigo Fatturi/Grêmio FBPA) Foto: Rodrigo Fatturi/Grêmio FBPA

O plantel gremista se reapresentou na tarde desta quarta-feira (20), no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, sob uma temperatura de 36°C. O elenco reiniciou os trabalhos para enfrentar o Caxias, na próxima terça-feira (26), na Arena, em jogo de volta válido pela semifinal do Campeonato Gaúcho. No primeiro jogo, em Caxias do Sul, o Grêmio venceu por 2 a 1 e tem a vantagem de garantir a vaga na final do Estadual com um empate.

O grupo realizou um intenso treino físico comandado pelo preparador Mario Pereira e sua equipe. Após uma sequência de exercícios de arranque e força, os atletas, divididos em dois grupos, percorreram diversos circuitos montados, com exigências diversificadas de movimentos, seguido de corrida com velocidade e aceleração.

No campo ao lado, os goleiros treinaram sob a orientação do preparador Mauri Lima e do auxiliar Enio Oliveira.

Retornando de lesão, Soteldo treinou normalmente e Cuiabano correu de chuteira em volta do gramado. Nesta quinta (21), a partir das 15h30, o grupo gremista volta a treinar.

2024-03-20