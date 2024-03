Porto Alegre Dirigentes da Rede Pampa de Comunicação realizam visita institucional à presidência do Tribunal de Justiça gaúcho

Por Redação O Sul | 20 de março de 2024

Empresa foi representada por seu presidente, Alexandre Gadret, junto de seu vice, Paulo Sérgio Pinto. (Foto: Eduardo Nichele/TJ-RS)

Integrantes da Administração do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) receberam nesta quarta-feira (20) a visita institucional de dirigentes da Rede Pampa de Comunicação. O grupo foi representado por seu presidente, Alexandre Gadret, junto de seu vice, Paulo Sérgio Pinto.

Na oportunidade, Gadret desejou sucesso aos magistrados empossados no início do mês. Destacou, ainda, os avanços do setor de comunicação social do órgão: “Percebemos que cada vez mais o Judiciário gaúcho vem aperfeiçoando sua divulgação junto à sociedade e estamos aqui com o intuito de reforçar nossa parceria na veiculação de temas de interesse público”.

Presidente do TJ-RS, o desembargador Alberto Delgado Neto elogiou a iniciativa, a qual classificou como uma “gentileza”. Disse, ainda, o Judiciário gaúcho busca de forma constante a aproximação com todos os segmentos sociais. “O apoio dos veículos de comunicação é fundamental”, frisou.

O também desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira, presidente do Conselho de Comunicação do Tribunal, mencionou o fato de os perfis oficiais do TJ-RS nas principais redes sociais já superam 350 mil seguidores. E acrescentou que as ações de comunicação digital têm obtido reconhecimento por meio de vários prêmios nacionais.

Ele destacou que a ferramenta Social Media Gov classifica o Judiciário do Rio Grande do Sul em primeiro lugar na categoria “instituições públicas”, no que se refere a visualizações em redes sociais, com mais de 8,5 milhões de acessos entre 10 de março de 2020 e 31 de janeiro deste ano. Ou seja, desde o início do projeto do TJ-RS com essa finalidade até a abertura do ano judiciário no Estado.

Também participaram da audiência o 1º vice-presidente do Tribunal, desembargador Ícaro Carvalho de Bem Osório, e seu colega Sérgio Miguel Achutti Blattes, 2º vice-presidente. Eles estavam acompanhados da diretora de Comunicação do TJ-RS, Adriana Arend, e do assessor de imprensa da Presidência do órgão, Renato Sagrera.

Rede

Com quase 50 anos de atividades, a Rede Pampa de Comunicação é uma organização 100% gaúcha. O conglomerado de veículos abrange a TV Pampa, jornal e portal “O Sul”, além de sete emissoras de rádio: Pampa, Caiçara, Liberdade, Grenal, 104, Continental e Eldorado. Na internet: redepampa.com.br.

(Marcello Campos)

