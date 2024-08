Acontece Abertura oficial da 24ª edição da Fenarroz marca o quarto dia do evento

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2024

O momento contou com diversas autoridades federais e estaduais Foto: Divulgação O momento contou com diversas autoridades federais e estaduais. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Nesta sexta-feira (9), o Parque da Fenarroz foi palco da solenidade oficial de abertura da 24ª Fenarroz – A Feira da Reconstrução do Agronegócio. O evento ocorreu às 10h e foi realizado no Ginásio Dom Pedro. A ocasião contou com a presença de autoridades de destaque nos setores agrícola e político.

Confirmaram presença deputados federais e estaduais, o Secretário de Estado da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Clair Kuhn, representando o Governador do Estado, a prefeita municipal Angela Schuch, prefeitos das cidades vizinhas, além de representantes de entidades e autarquias de Cachoeira do Sul. A solenidade reafirma a importância e o apoio que a Fenarroz recebe de diversas esferas governamentais e da comunidade local.

A cerimônia contou com um intérprete para o Hino Nacional e para o Hino Riograndense. A solenidade teve ainda um ato ecumênico conduzido pelo Bispo Diocesano Dom Edson Batista de Melo e pela Pastora Adriana Weege, da Igreja Evangélica Confissão Luterana do Brasil. Ao final da cerimônia, o Coral Vozes do Viveiro/AABB apresentou a nova versão do hino do município, a canção Meu Pago, composta pelo Ex-Prefeito Moacyr da Cunha Rosing, e com a canção Origens, de Os Fagundes.

Neste sábado (10), o destaque vai para o 3º Seminário Nacional da Mulher no Agronegócio, idealizado por Odara Weinmann, advogada e especialista em soluções jurídicas para o agronegócio. O encontro vai refletir e discutir sobre a força feminina da reconstrução do RS e debater assuntos como a sustentabilidade econômica e ambiental no agronegócio e os desafios da mulher no agro.

A feira teve início na última terça-feira (6) e terá encerramento no próximo domingo (11). A multifeira do agronegócio reúne especialistas, produtores e entusiastas do setor para discutir inovações e compartilhar experiências. Neste ano, o evento ganhou um tema diferente após as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, focado na reconstrução do agronegócio. Os portões são abertos diariamente às 10h da manhã, com encerramento das atividades às 22h.

