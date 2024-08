Acontece 24ª edição da Fenarroz apresenta palestras sobre o papel da mulher no agro

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











O seminário terá início às 14h e contará com a presença de mulheres influentes Foto: Divulgação O seminário terá início às 14h e contará com a presença de mulheres influentes. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesse sábado (10), a Fenarroz teve programação especial voltada para discussões sobre o papel essencial da mulher no agronegócio. A força feminina da reconstrução do RS foi o tema central do 3º Seminário Nacional da Mulher no Agronegócio. O evento fez parte da programação do Espaço AgroTec, localizado junto ao Ginásio da Fenarroz.

A abertura e apresentação do evento foi realizada pela idealizada Odara Weinmann, advogada e especialista em soluções jurídicas para o agronegócio, o seminário teve início às 14h e contou com a presença de mulheres influentes e especialistas que discutiram a força e a importância da mulher no setor do agro.

Após a abertura, Carina Pradella falou sobre a sustentabilidade econômica e ambiental no agronegócio a partir das 14h20 e foi discutido sobre práticas que garantem a viabilidade financeira, ao mesmo tempo que preservam os recursos naturais. Logo após, às 14h40, Nicole Weber discutiu sobre o tema: Mulher, Respeito e Poder. Às 15h foi debatido sobre os desafios da mulher no agro por Grazi Camargo. O evento foi finalizado abordando o seguinte assunto: Empoderamento Feminino: A Voz das Mulheres do Agro na Política e será conduzido por Leidy Festinalli.

O seminário se propõe a ser um momento crucial para intensificar o debate sobre a contribuição das mulheres na reconstrução e no desenvolvimento do setor agropecuário no Rio Grande do Sul. Ao destacar o papel fundamental que as mulheres desempenham na inovação, gestão e sustentabilidade das atividades agropecuárias, o evento busca reconhecer e promover suas habilidades e conquistas.

A participação ativa das mulheres no setor não apenas impulsiona a produtividade e a eficiência, mas também fomenta práticas mais inclusivas e resilientes, essenciais para o crescimento sustentável da agropecuária na região. Assim, o seminário servirá como um espaço para compartilhar experiências, discutir desafios e propor soluções que reforcem o impacto positivo das mulheres no desenvolvimento agropecuário.

No último dia da feira, neste domingo (11), haverá diversos eventos musicais e culturais para um final festivo. Ao longo do dia haverá o sarau da Academia Cachoeirense de Letras-ACL e Poetas do Vale, também terá a Orquestra Estudantil João Neves e o Grupo de Capoeira Oxosse Carcará.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/fenarroz-apresenta-palestras-mulher-agro-sabado/

24ª edição da Fenarroz apresenta palestras sobre o papel da mulher no agro

2024-08-10