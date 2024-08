Acontece 24ª Fenarroz termina com eventos artísticos e culturais

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2024

Empreendedorismo, inovação e o papel da mulher no agronegócio foram alguns dos assuntos da 24ª edição da feira. (Foto: Divulgação)

No último dia da feira, a programação prometeu um encerramento enriquecedor com uma série de eventos musicais e culturais. O sarau da Academia Cachoeirense de Letras (ACL) e Poetas do Vale ofereceram uma celebração da literatura e da poesia. Em seguida, a Orquestra Estudantil João Neves fez apresentações.

A Fenarroz também contou com o Grupo de Capoeira Oxosse Carcará que apresentou performances que exploraram a tradição desta arte. Esses eventos proporcionaram um encerramento festivo e culturalmente enriquecedor para a feira, celebrando a diversidade e a riqueza das expressões artísticas locais.

Com duração de seis dias, a feira percorreu por vários assuntos relacionados ao empreendedorismo, sustentabilidade, inovação e o papel da mulher no agronegócio. Após a destruição que ocorreu no Rio Grande do Sul em razão das enchentes que assolaram o estado, o evento propôs um tema especial, focando na reconstrução do agronegócio, com destaque para as inovações tecnológicas e as novas práticas sustentáveis.

Além dos assuntos diferenciados e tema especial, neste ano, os palestrantes e painelistas foram agraciados com uma “Pazinha Princesa”, uma peça simbólica que destaca a tradição e a importância do arroz na região. Fabricada pela empresa Rui Cabral e Filhos, também de Cachoeira do Sul, a mesma empresa que faz a tradicional Pá Princesa 7 Cravos, amplamente conhecida como a pá do arroz ou a pá do arrozeiro. A Princesinha é uma versão mais leve e menor, com a mesma qualidade da Pá Princesa.

“Buscamos inovar e, ao mesmo tempo, homenagear nossos parceiros com uma ferramenta símbolo das lavouras de arroz,” declarou Tomaz Santa Cruz Arbelo Neto, Presidente da Fenarroz. A iniciativa reflete o compromisso da organização em destacar a relevância do agronegócio e a resiliência do setor diante dos desafios enfrentados nos últimos anos.

Composta de aço e madeiras nobres, a pá possui uma inscrição especial da 24ª Fenarroz e a figura do “arrozito”, mascote da Feira. Esses elementos em metal adicionam um toque de distinção à ferramenta, que será celebrada como o troféu desta edição.

