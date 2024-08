Acontece Lançamento do projeto Solidariedade Eterna reúne ídolos colorados

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Pioneiro no Brasil, abrigo permanente para desabrigados na capital gaúcha é liderado por Tinga Foto: O Sul Foto: O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Di Paolo Boulevard Laçador foi o local escolhido para o lançamento do projeto Solidariedade Eterna (SE), com a presença de ídolos colorados de diferentes gerações e imprensa. Liderado por Paulo César Fonseca, conhecido como Tinga, o projeto envolve a construção de um abrigo permanente em Porto Alegre (RS), que terá como iniciativa para angariar recursos um leilão beneficente. O evento ocorreu nesta segunda-feira (12).

Pioneiro no Brasil, o empreendimento com 13086.00m² de área total, está localizado na Rua Governador Peracchi Barcellos, na zona sul da capital gaúcha. O terreno foi doado pela Prefeitura Municipal.

Nos diferenciais do projeto está o conceito da arquitetura abrangente de acolhimento, inclusão social e sustentabilidade para os desabrigados. O SE terá uma estrutura completa de apoio para atender até 300 pessoas em vulnerabilidade social. Divididos em: 01 alojamento feminino, 01 alojamento masculino, com capacidade para 150 pessoas cada, área comunal, biblioteca, enfermaria, playground, canil, horta, área administrativa, espaço para oficinas educacionais, estacionamento e uma ampla quadra de futebol. Tudo isso, inserido em meio à natureza verde contemplativa.

Os últimos acontecimentos climáticos no Rio Grande do Sul contribuíram para evidenciar novos e antigos problemas sociais, recorrentes da sociedade gaúcha. Diversas famílias tiveram perdas totais dos seus lares e pertences. O que já era uma realidade angustiante, anteriormente à situação, agora, tornou-se um episódio ainda mais alarmante em um número maior de desabrigados. E foi este cenário, que motivou o empresário e embaixador das causas sociais, Tinga, a levantar mais uma bandeira solidária junto ao seu ecossistema de negócios.

“Na minha trajetória de vida, percebi que o ‘SE’ deixa de ser uma condicional e passa a ser uma sigla de construção e significados. Por isso, nasce o projeto Solidariedade Eterna, contemplando um abrigo permanente, planejado para receber pessoas desalojadas em situações emergenciais 24 horas por dia, 365 dias do ano”, explica Tinga. “As dificuldades sempre existiram e existirão pelo(s) nosso(s) caminho(s). Mas a solidariedade é eterna, por isso, leva o nome do projeto”, completa o ídolo.

Leilão Beneficente

Na ocasião do evento, em ato simbólico, um Jeep 1963 – na cor vermelha, carregado de nostalgia, arte e engenharia – será autografado por ídolos colorados para compor o leilão beneficente. A ação marca o início do cronograma de atividades de captação de investimentos ao SE, que contempla inclusive, a circulação do Jeep de forma itinerante em diversos locais da capital e interior. O objetivo é dar maior visibilidade na divulgação do projeto. Promovendo o engajamento e inspiração de pessoas e empresas, que se identificam com a causa, tornando-as parceiras, doadoras e, até mesmo, investidoras sociais. Doações em valores ao projeto podem ser feitas via depósito na Sicredi (0748) cooperativa 0116 – conta corrente 03263-2.

Sobre Tinga

Natural de Porto Alegre, criado na Restinga, bairro que leva o seu apelido, Tinga é uma daquelas pessoas que dispensam apresentações no mercado, quando o assunto é solidariedade. O ex-jogador, que jogou em diversos times do Brasil e do exterior, atua como palestrante e empreendedor social. Há vários anos, através dos seus projetos sociais, tem fortalecido o desenvolvimento de ações que minimizam os impactos sociais e elevam a construção de agentes transformadores junto às comunidades em que atua. O ídolo, por meio das suas experiências e narrativas de vida, propaga nas suas palestras, uma importante mensagem: os segredos da vida não estão em meros lampejos de sorte, mas na disposição em trabalhar incansavelmente para transformar nossa realidade!

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/lancamento-solidariedade-reune-idolos-colorados/

Lançamento do projeto Solidariedade Eterna reúne ídolos colorados

2024-08-12