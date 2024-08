Acontece Fenarroz de 2024 é marcada por inovação e diversidade

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2024

A Fenarroz se consolida como um evento diversificado e significante para o desenvolvimento do setor agropecuário Foto: O Sul A Fenarroz se consolida como um evento diversificado e significante para o desenvolvimento do setor agropecuário. (Foto: O Sul) Foto: O Sul

A 24ª edição da Fenarroz chegou ao fim no último domingo (11) e apresentou diversas atrações para o público. Com uma programação repleta de seminários técnicos, debates sobre diversos assuntos, a Feira da Agricultura Familiar, artesanato, gastronomia e o Memorial Nacional do Arroz, a Fenarroz se consolida como um evento diversificado e significante para o desenvolvimento do setor agropecuário.

Originalmente, prevista para ocorrer em maio deste ano, a feira foi transferida para agosto devido às enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, afetando severamente o setor agropecuário. A mudança de data trouxe consigo uma série de desafios, impactando o evento de diversas formas.

A realização da feira fora do tradicional feriado de Corpus Christi, um dos dias de maior público, resultou em uma menor circulação de visitantes. A proximidade com a Expointer também contribuiu para a ausência de importantes expositores e para o cancelamento de atividades tradicionais, como os remates, a prova morfológica de cavalos crioulos e as provas de ovinos, devido à impossibilidade de parceria com o Sindicato Rural. Além disso, a Feira enfrentou três dias de chuva intensa e frio, testando ainda mais a resiliência dos organizadores e expositores.

Apesar das dificuldades, o final de semana, nos dias 10 e 11 de agosto, trouxe motivos de celebração. O Parque da Fenarroz recebeu milhares de visitantes, incluindo famílias, agricultores e pessoas de outras cidades. O movimento intenso resultou em bons negócios para os expositores de máquinas, implementos, automóveis, agricultura familiar, restaurantes e comerciantes em geral.

A Executiva da Fenarroz já confirmou a realização da próxima edição para 2025, que promete ser ainda mais diversificada e inovadora. O evento acontecerá no Parque da Fenarroz, em Cachoeira do Sul, de 17 a 22 de junho.

Tomaz Santa Cruz Arbelo Neto, Presidente da Fenarroz, afirma que os preparativos para a 25ª edição já começaram, com o objetivo de superar as expectativas. “Estamos dedicados a fazer da 25ª FENARROZ um evento de grande sucesso, com ainda mais inovação e diversidade”, afirma Tomaz.

Dentre as atrações já confirmadas para 2025 está a continuidade do Espaço AgroTec, que se destacou na última edição com uma programação técnica robusta, incluindo seminários, debates, Salão de Inovação, Hackathon de Inovação e atividades culturais.

Fenarroz de 2024 é marcada por inovação e diversidade

2024-08-12