Marcus Coester destacou em evento no Tecnopuc que, sem mentes para trabalhar projetos inovadores no RS, não haverá futuro às próximas gerações. Foto: Leonardo Dalla Porta Foto: Leonardo Dalla Porta

Ao mostrar um Brasil que ruma à transição digital e ecológica, a Jornada Nacional de Inovação da Indústria fez sua segunda parada em solo gaúcho, nesta sexta-feira (4), no Tecnopuc, em Porto Alegre. O evento ficou marcado por centralizar o debate em quem faz a inovação acontecer, as pessoas. “O Rio Grande do Sul é um fornecedor de grandes prodígios, porém, que geram valor em outros lugares. Um dos pilares da gestão do presidente Claudio Bier é a retenção e atração de talentos, então estamos trabalhando para não só reverter esse cenário, mas também atrair novos cérebros ao estado. Sem mentes, inovação e tecnologia não teremos um futuro para as próximas gerações”, avaliou o coordenador do Conselho de Inovação e Tecnologia (Citec) e diretor da FIERGS, Marcus Coester, representando o presidente Claudio Bier na abertura do encontro.

O projeto é uma realização da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), em parceria, no Rio Grande do Sul, com o Sistema FIERGS. A Jornada vai percorrer todos os estados brasileiros, preparando-os para o 11º Congresso de Inovação, em março de 2026, em São Paulo. “Essa caravana tinha que começar dentro de duas universidades, pois aqui estão as pessoas que podem fazer a diferença. Talentos que utilizam da criatividade para desenvolverem soluções de grande impacto na nossa economia”, destacou o superintendente de Projetos de Inovação da CNI, Carlos Bork, durante o painel Desafio da transição Ecológica e digital no RS, reforçando a importância da Jornada como ponto de conexão entre empresas e talentos em potencial.

Para a secretária estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia, Simone Stülp, , “quando falamos de inovação, nos referimos às pessoas que se envolvem nesses processos, nos cérebros que se dedicam a projetos inovadores e a transformações que possam tocar a sociedade. É algo que possui o poder de remodelar a forma de nos relacionarmos como cidadãos, com as nossas regiões e cidades”.

Já para o secretário de Inovação de Porto Alegre, Luiz Carlos Pinto, a conexão entre produção de conhecimento, talentos e indústrias é crucial. “Logo, o financiamento de pesquisas relacionadas aos clusters locais é essencial para mudar uma matriz econômica”, complementou.

PROGRAMAÇÃO

A programação também contou com a participação do gerente de Tecnologia e Inovação da General Motors América do Sul, Carlos Sakuramoto, para apresentar a palestra Inovação & Setor Automotivo: um novo propósito. Ele compartilhou suas experiências à frente de importantes transformações na rotina da montadora como reciclabilidade, eficiência energética e redução das emissões de carbono.

Encerrando a agenda, ocorreram pitches com as empresas de tecnologia: Ensilica, Blue Nano, DB Random, Vent e Regenera, apresentando seus principais projetos; e foram realizados dois workshops simultaneamente – um sobre o acesso a iniciativas de fomento à inovação e o outro sobre a gestão da inovação.

PRÓXIMAS PARADAS

Depois de São Leopoldo, na terça-feira, e Porto Alegre, na sexta, o Rio Grande do Sul ainda será palco de mais dois encontros: em Caxias do Sul, no TecnoUCS, dia 5 de agosto, e em Passo Fundo, no Instituto Aliança, dia 12 de agosto. Após a caravana do Sul, a Jornada seguirá para Centro-Oeste, Nordeste, Norte e Sudeste, respectivamente.

Outras informações no Núcleo de Inovação do Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS) pelo e-mail inovacaors@ielrs.org.br ou por telefone (51) 99348-3474.

