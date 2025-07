Acontece 52º Festival Internacional de Folclore reúne 40 grupos de sete países

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2025

Evento em Nova Petrópolis, na Rua Coberta, deve atrair cerca de 200 mil pessoas Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Nova Petrópolis vai sediar a 52ª edição do Festival Internacional de Folclore entre os dias 17 de julho e 3 de agosto, na Rua Coberta, que é um dos principais palcos do festival. A entrada será gratuita e a programação contará com apresentações de mais de 40 grupos folclóricos e de 2 mil bailarinos.

Segundo o vice-prefeito de Nova Petrópolis, Alexandre da Silva, o festival vai fomentar a economia local. “A nossa rede hoteleira e os cafés coloniais estão preparados para receberem os visitantes e turistas, que virão à Serra Gaúcha prestigiar o nosso tradicional evento. A nossa expectativa é receber em torno de 200 mil pessoas durante o evento”, projeta. Silva ainda destacou que além do Brasil, delegações estrangeiras participarão da festividade.

A corte do 52º Festival do Folclore é composta pela Rainha do Folclore Alemão, Francieli Tais Herrmann; a 1ª Princesa, Cristina Kuhn, e a 2ª Princesa, Eduarda Baumgarten.

A rainha do folclore alemão de Nova Petrópolis, Francieli Tais Herrmann, destacou a diversidade nas atrações do festival e a presença de grupos de fora do Brasil na edição deste ano. “A principal atração do nosso evento são os grupos de danças folclóricas, sendo eles locais, regionais, nacionais e internacionais. E neste ano iremos receber países como Chile, Costa Rica, Colômbia, Canadá, México e Argentina”, ressalta Herrmann.

Além das comitivas vindas do exterior, a 1ª Princesa, Cristina Kuhn, informa que haverá a presença de grupos nacionais “vindos do Rio Grande do Norte, do Tocantins, de Minas Gerais, entre outros estados”. Kuhn também ressalta que o evento terá a participação de grupos regionais, vindos de Caxias do Sul, Gravataí e Juí.

A 2ª Princesa do folclore alemão da cidade, Eduarda Baumgarten, destacou as atividades culturais que compõem a programação do evento. “Nós temos o nosso tradicional desfile de integração que acontece na avenida 15 de Novembro, no primeiro final de semana e no último final de semana do evento. Temos as nossas oficinas de dança, gastronomia e arte. Além de uma praça de alimentação, juntamente com a nossa feira da diversidade, onde temos produtos autênticos”, ressaltou Baumgarten.

A cerimônia de acendimento da Chama Folclórica será realizada no dia 13 de julho, às 19h, na Sociedade da Linha Brasil e os Desfiles de Integração acontecerão entre os dias 20 de julho e 3 de agosto.

Confira a programação completa no site oficial do evento: https://www.festivaldefolclore.com.br/programacao.php

Grupos participantes:

Internacionais

Takina I Te Ahi – Chile

Conjunto Folklorico Y Teatral Kallisaya – Chile

Compañía Artística Jóvenes Zapateadores – México

Compañía Danza Colombia Internacional – Colômbia

Ballet de Arte Folclórico Argentino (Bafa) – Argentina

Tierra Y Cosecha – Costa Rica

Lechowia Dance Company – Canadá

Ballet Ucraniano Roksolana – Argentina

Nacionais

Grupo Parafolclórico Frutos do Pará – Pará

Associação Parafolclórica Angelina Blahobrazoff – Santa Catarina

MOA (Movimento Artístico Patrícia Dalchau) – Santa Catarina

Grupo Folclórico Ítalo Brasileiro Santa Felicidade – Paraná

Associação Encanto Luar – Tocantins

Grupo de Cultura Popular Ariús – Paraíba

Fitas – Grupo de Tradições Folclóricas de Montes Claros – Minas Gerais

Balé Popular Terras Potiguares – Rio Grande do Norte

Indígenas Pataxós da Aldeia da Coroa Vermelha – Bahia

Regionais

Balé Folclórico Origens – Sapiranga

Grupo de Danças Staburags – Ijuí

CTG Aldeia dos Anjos – Gravataí

Grupo Folclórico Polonês Auresovia – Áurea

CTG Heróis Farroupilhas – Caxias do Sul

Grupo Folclórico Polonês Krakus – Ijuí

Folclore Ucraniano Solovey – Canoas

