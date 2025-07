Acontece Tchê Gourmet comemora 10 anos com novidades no cardápio e reforça compromisso com a comida afetiva e prática

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2025

Criada pela empreendedora Thayrine Knoll, a marca se destaca por oferecer refeições caseiras que remetem à memória afetiva Foto: Monica Coimbra Foto: Monica Coimbra

A Tchê Gourmet, referência no mercado de comidas ultracongeladas em Porto Alegre e região metropolitana, está completando 10 anos de história e aproveita a data para apresentar novidades no cardápio. Criada pela empreendedora Thayrine Knoll com o propósito de unir sabor, praticidade e afeto, a marca se destaca por oferecer refeições caseiras que remetem à memória afetiva, com ingredientes frescos e temperos naturais – muitos deles cultivados na própria horta da empresa.

Com o slogan “Amor em forma de comida!”, a Tchê Gourmet se consolidou como uma alternativa prática e saborosa para o dia a dia das famílias, aliando conveniência à preservação do sabor e dos nutrientes por meio da técnica de ultracongelamento. Atualmente, o cardápio da marca conta com cerca de 78 itens, incluindo opções caseiras, fit, low carb, vegetarianas, doces sem açúcar, salgados, cafés, sucos e muito mais.

Entre as novidades lançadas em comemoração a primeira década da Tchê Gourmet estão dez novos pratos caseiros, pensados para agradar aos amantes da boa comida. Entre eles, destacam-se o Arroz com Galinha, Legumes e Feijão; o Peixe à Milanesa ao Molho de Nata com Legumes e Arroz Branco; o Escondidinho de Batata Inglesa com Carne Moída; e o Filé de Frango à Milanesa ao Molho de Queijo com Arroz Branco. Já as opções Panqueca com Carne Moída, Polenta com Carne Moída, Sobrecoxa ao Molho, Almôndegas, Carne de Panela com Purê de Batata e Iscas de Frango com Purê de Batata são acompanhadas de Arroz e Feijão, mantendo o sabor tradicional da comida caseira.

Outra novidade importante é o aumento da gramagem das porções principais, que passam de 350 para 400 gramas, oferecendo ainda mais sustância e praticidade para o dia a dia dos clientes.

Na linha Fit, o novo Escondidinho de Batata Doce com Frango desfiado ganha destaque. Já a linha Low Carb será enxugada e passará a contar com cinco opções, incluindo a novidade Filé de Frango grelhado à Parmegiana com Legumes.

Para o público vegetariano, duas novas opções entram em cena: Yakisoba de legumes e Escondidinho de Moranga com Legumes. Os Cremes também ganham reforço com a chegada do Creme de Batata com Bacon, uma ótima pedida para o inverno. As Quiches, por sua vez, passam a ser versões tradicionais (não mais low carb), com os sabores de Brócolis, Alho-poró com Bacon e Frango com Requeijão.

“Essas novidades refletem o que ouvimos diariamente dos nossos clientes ao longo desses 10 anos. Queremos continuar sendo presença na rotina das famílias, oferecendo pratos ainda mais variados, equilibrados e com aquele sabor caseiro que é a alma da Tchê. Nosso cardápio evolui, mas o compromisso com o amor em forma de comida permanece o mesmo”, revela Thayrine Knoll, fundadora da Tchê Gourmet.

SERVIÇO

Tchê Gourmet

Av. Otto Niemeyer, 1699 – Camaquã / Porto Alegre-RS

Seg. a sexta das 9h às 18h sábado das 9h às 15h

Pedidos: Whats App (51) 9196-6695 ou https://www.instagram.com/tche_gourmet/

