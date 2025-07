Acontece Gusttavo Lima se apresenta em Porto Alegre com o novo espetáculo “O Embaixador Classic”

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2025

Evento acontece dia 05/07 no Estádio Beira Rio e os ingressos estão à venda pelo site e aplicativo BaladAPP Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Após surpreender o público no Brasil e nos Estados Unidos com mais de 100 edições realizadas do festival Buteco, Gusttavo Lima anuncia uma nova fase da carreira em 2025, com a apresentação do projeto “O Embaixador Classic”, com o qual desembarca no dia 05/07, em Porto Alegre/RS. No espetáculo, o artista reúne todos os seus maiores clássicos em uma nova roupagem, desta vez, acompanhado por uma banda e uma orquestra no palco. Prometendo um show inesquecível e uma experiência única, o cantor vai surpreender os fãs, com a mescla de ritmos e harmonia e tudo isso com muito conforto, já que o formato da festa conta com setores que garantem essa comodidade.

Para embalar a noite mágica, Gusttavo Lima traz no repertório hits como: “Inventor dos Amores”, “60 Segundos”, “Cabelo Cor de Ouro”, “Cem Mil”, “Desejo Imortal” e “Hora de Amar”, além de outros sucessos que fazem parte de seus mais de 15 anos de carreira profissional. Faixas do novo álbum “Embaixador Acústico”, como “A Noite”, “Quando a Chuva Passar” e “Morar Nesse Motel”, é claro, não vão ficar de fora! “Esse é um show que ninguém pode perder. O Embaixador Classic é um espetáculo maravilhoso recheado de canções interpretadas de maneira muito especial! Todos estão convidados e eu espero por vocês para vivermos juntos essa experiência emocionante”, comenta o anfitrião.

Vale destacar que “O Embaixador Classic” surgiu da inquietude de Gusttavo Lima pelo novo. O ponto inicial para a criação do evento foi uma live intimista realizada por ele em 2021. Sucesso absoluto, o show virtual se transformou em um grandioso espetáculo que promete encantar a todos que assistirem.

