Porto Alegre Abertura oficial do Cais Embarcadero, em Porto Alegre, será realizada na próxima quinta-feira

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











O Cais Embarcadero oferece opções de alimentação, conveniência, lazer, esporte, cultura, entretenimento, serviços e descanso ao ar livre Foto: Johnny Marco/Divulgação O Cais Embarcadero oferece opções de alimentação, conveniência, lazer, esporte, cultura, entretenimento, serviços e descanso ao ar livre. (Foto: Johnny Marco/Divulgação) Foto: Johnny Marco/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ato oficial de abertura do Cais Embarcadero, que está completando seis meses de operação em Porto Alegre, será realizado na próxima quinta-feira (18).

Mais de 300 mil pessoas já estiveram no local, e novas atrações serão abertas. O empreendimento localiza-se entre o Guaíba e o Centro Histórico, um dos cartões postais da cidade.

Assinado em uma parceria entre o DC SET Group e a Tornak Holding, o Cais Embarcadero oferece opções de alimentação, conveniência, lazer, esporte, cultura, entretenimento, serviços e descanso ao ar livre.

Ocupando uma área total de 19 mil m², o Cais Embarcadero está funcionando, até agora, em “soft opening”. Para a concepção do projeto, que tem como conceito principal apresentar o Guaíba de uma forma inovadora a seus visitantes, foram feitas pesquisas em docas de diferentes partes do mundo, com referências vindas de lugares como Barcelona, Lisboa, Gênova e Brooklyn, em Nova York.

O empreendimento é um espaço privado e aberto ao público e conta com o selo de Turismo Responsável do governo do Rio Grande do Sul.

Acesso

O acesso ao Cais Embarcadero é realizado de três formas. Quem vai ao local de carro pode estacionar no Cais Parking, na avenida Presidente João Goulart, 97. Já para os pedestres e aqueles que chegam através de carros de aplicativo e táxi, a entrada é feita pelo portão localizado perto da Usina do Gasômetro e da rua Gen. Salustiano.

Além disso, é possível acessar o local de barco, mediante agendamento pelo aplicativo da CelebraNAU, que opera a Praça Náutica do Cais Embarcadero.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre