Porto Alegre Vinte e quatro escorpiões amarelos são capturados no Centro de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2021

Os animais foram encontrados no entorno da Praça Dom Feliciano Foto: Cristine Rochol/PMPA Os animais foram encontrados no entorno da Praça Dom Feliciano. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

Vinte e quatro escorpiões amarelos foram capturados na noite de quarta-feira (10), no entorno da Praça Dom Feliciano, no Centro Histórico de Porto Alegre, durante uma ação da Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde.

Os animais foram encaminhados para o Centro de Informações Toxicológicas do Rio Grande do Sul. “A maior parte dos animais foi encontrada em poços de telefonia, mas também houve captura no passeio público”, explicou o agente de fiscalização João Luiz da Silva.

Em 2021, foram notificadas 104 visualizações de escorpiões na cidade, com maior ocorrência no Centro Histórico, seguido do bairro Anchieta. Neste ano, ocorreram dois acidentes com esse animal em Porto Alegre. Os escorpiões amarelos se alimentam de baratas, por isso é importante o cuidado com a limpeza em residências, comércios e vias.

Eles têm veneno altamente tóxico, capaz de levar à morte – especialmente crianças, pessoas idosas ou com comorbidades – em poucas horas. A picada é extremamente dolorosa.

Em caso de visualização do escorpião, a recomendação é fazer contato pelo serviço 156. É importante informar o local exato da ocorrência. Diante da suspeita ou confirmação do acidente (quando uma pessoa é picada pelo escorpião), a recomendação é levá-la o mais rápido possível para o Hospital de Pronto Socorro, único local da cidade com o soro escorpiônico.

Cuidados preventivos:

– Verifique calçados, roupas, toalha e roupas de cama antes de usá-los.

– Limpe caixas de gordura e ralos de banheiro e de cozinha.

– Mantenha camas e berços afastados da parede.

– Evite que lençóis toquem no chão.

– Feche frestas nas paredes, móveis e rodapés para que não sirvam de esconderijo para os escorpiões.

– Use telas nas aberturas dos ralos, pias e tanques.

– Mantenha os ambientes sem entulhos e sem lixo.

