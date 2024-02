Geral Abin paralela: programa espião usado indevidamente gerou mais de 20 mil localizações

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2024

Grupo investigado realizou 60,7 acessos ao programa e, deste total, conseguiu 21,3 mil localizações de dispositivos móveis. (Foto: Reprodução)

A investigação da Polícia Federal que aponta para a existência de uma organização criminosa que montou uma rede ilegal de espionagem dentro da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) apurou que o programa espião FirstMile usado pelo grupo investigado realizou 60,7 acessos entre 2019 e 2021, e, deste total, conseguiu 21,3 mil localizações de dispositivos móveis.

A informação foi obtida por perícias feitas pela PF da ferramenta. Reportagem do jornal O Globo, de março do ano passado, mostrou que a Abin utilizou o programa secreto para monitorar a localização de pessoas pré-determinados por meio dos aparelhos celulares durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Após a reportagem, a PF abriu um inquérito e identificou que a ferramenta foi utilizada para monitorar políticos, jornalistas, advogados e adversários do governo.

A ferramenta foi produzida pela empresa israelense Cognyte (ex-Verint) e era operada, sem qualquer controle formal de acesso, pela equipe de operações da agência de inteligência.

Segundo investigação da PF, o uso for FirstMile foi intensificado em outubro de 2020, período eleitoral. Na ocasião, foram realizadas 30,3 mil consultas, metade de todos os acessos feitos entre 2019 e 2021.

Nessa segunda-feira (29), o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi um dos alvos da operação da PF, que indica que ele integrava o núcleo político da organização criminosa instalada na Abin. O então diretor da Abin, Alexandre Ramagem (PL-RJ), que hoje é deputado federal, é figura próxima do vereador e foi alvo de busca e apreensão na quinta-feira da semana passada.

A polícia suspeita que a ferramenta era utilizada para monitorar de forma ilegal desafetos políticos de Bolsonaro e seu entorno, como o ex-presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia e ministros do Supremo Tribunal Federal.

Em nota divulgada na semana passada, a Abin disse que “é a maior interessada” na apuração dos fatos e que continuará a colaborar com as investigações. “Há 10 meses a atual gestão da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) vem colaborando com inquéritos da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal sobre eventuais irregularidades cometidas no período de uso de ferramenta de geolocalização, de 2019 a 2021. A Abin é a maior interessada na apuração rigorosa dos fatos e continuará colaborando com as investigações”, disse o órgão.

Ramagem disse, também na semana passada, que nunca teve acesso às senhas de sistemas de monitoramento para espionar autoridades públicas e cidadãos comuns.

“Nós da direção da Polícia Federal, policiais federais que estavam comigo, nunca tivemos a utilização, execução, gestão ou senha desses sistemas”, disse Ramagem à Globo News. As informações são do jornal O Globo.

