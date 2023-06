Economia Abono salarial PIS/Pasep é pago a trabalhadores nascidos em setembro e outubro

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2023

Nesse lote, 4,27 milhões de trabalhadores recebem R$ 4,34 bilhões

Os trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos nascidos em setembro e outubro recebem nesta quinta-feira (15) o abono salarial PIS/Pasep ano-base 2021. Os pagamentos iniciaram em 15 de fevereiro e prosseguirão até 17 de julho, baseados no mês de nascimento dos beneficiários.

O abono de até um salário mínimo é pago aos trabalhadores inscritos no PIS (Programa de Integração Social) ou no Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) há pelo menos cinco anos. Recebe o abono agora quem trabalhou formalmente por pelo menos 30 dias em 2021, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos.

Para os trabalhadores da iniciativa privada, o dinheiro é liberado pela Caixa Econômica Federal. Para os servidores públicos, a liberação ocorre pelo Banco do Brasil.

Nesse lote, 4,27 milhões de trabalhadores recebem R$ 4,34 bilhões. Desse total, 3,73 milhões têm direito ao PIS e 538,41 mil ao Pasep.

https://www.osul.com.br/abono-salarial-pis-pasep-e-pago-a-trabalhadores-nascidos-em-setembro-e-outubro/

2023-06-15