O autor do projeto argumenta que as novas possibilidades de recarga facilitarão o dia a dia dos usuários do transporte público da Capital Foto: Samuel Maciel/PMPA O autor do projeto argumenta que as novas possibilidades de recarga facilitarão o dia a dia dos usuários do transporte público da Capital. (Foto: Samuel Maciel/PMPA) Foto: Samuel Maciel/PMPA

A Câmara de Vereadores aprovou na quarta-feira (14) o projeto de lei que institui o Sistema Colaborativo de Recarga do Cartão TRI (Transporte Integrado de Porto Alegre). O objetivo da proposta, apresentada pelo vereador José Freitas (Republicanos), é descentralizar os locais de recarga do cartão utilizado no transporte coletivo da Capital. Conforme o projeto, a prefeitura deverá firmar parcerias com estabelecimentos comerciais para permitir a recargar do cartão TRI nesses locais. Também será permitida a modalidade de pagamento por Pix e QR Code. O autor da proposta disse que ela facilitará o dia a dia dos usuários do transporte Público da Capital, pois permitirá a eles recarregar o TRI em diversos locais. “No mesmo local em que se compra um jornal, um remédio, uma água mineral ou um sanduíche, se paga uma conta ou se faz uma aposta em uma loteria, o cidadão já poderá recarregar seu cartão do TRI”, afirmou. O vereador lembrou que há unidades móveis da ATP (Associação de Transportadores de Passageiros), onde é possível carregar o TRI, mas a maioria dos usuários desconhece tal modalidade. Segundo ele, as parcerias propostas com diversos estabelecimentos não interferem na administração e não gerarão custos adicionais além daqueles já existentes para manter a recarga do TRI. “Tal sistema, posto em prática, agilizará a vida de quem utiliza o sistema de transporte público de Porto Alegre. Certamente, a possibilidade de recarregar o Cartão TRI em todas as suas modalidades será um atrativo que trará mais movimento aos estabelecimentos parceiros”, destacou o vereador. O projeto segue para sanção do prefeito Sebastião Melo.

