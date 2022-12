Rio Grande do Sul “Abraço” ao prédio do Direito da UFRGS será ato pela reforma do Salão Nobre da entidade e contra o corte de verbas federais

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A concentração para o Abraço - marcado para as 11h30min desta quinta-feira (01) - será realizado no pátio da Faculdade de Direito, na Avenida João Pessoa, 80. Foto: Divulgação A concentração para o Abraço - marcado para as 11h30min desta quinta-feira (01) - será realizado no pátio da Faculdade de Direito, na Avenida João Pessoa, 80. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Direção da Faculdade de Direito da UFRGS e o Centro Acadêmico André da Rocha convidam a comunidade de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul para um Abraço à Faculdade de Direito nesta quinta-feira (01/12) às 11:30. O ato ocorrerá em mobilização pela viabilização de recursos para a reforma do Salão Nobre da Faculdade – interditado desde julho de 2019, e também em protesto pelos recentes restrições orçamentárias – e cortes de recursos realizados pelo Governo Federal no orçamento do Ministério da Educação – MEC destinados às Universidades Federais, que atingiram fortemente toda a UFRGS e também a Faculdade.

O prédio da Faculdade de Direito-UFRGS é patrimônio histórico nacional, estadual e municipal e é de responsabilidade de todos cuidar dele, em reconhecimento à sua importância como espaço de estudo e aprendizagem há mais de um século e que também será das futuras gerações.

A concentração para o Abraço será realizado no pátio da Faculdade de Direito, na Avenida João Pessoa, 80. A proposta é formar uma grande corrente humana em torno do centenário prédio, para simbolizar a proteção que ele merece, amparo e cuidado com a nossa história e nossa educação.

Maiores informações podem ser obtidas no local do evento com as Profs. Dras Claudia Lima Marque (Diretora da Faculdade de Direito da UFRGS) e Ana Paula Motta Costa (Vice-diretora)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul