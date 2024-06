Porto Alegre Abrigo de idosos em Porto Alegre recebe equipe de odontologia no Dia de Luta contra o Câncer Bucal

Por Redação O Sul | 31 de maio de 2024

Foto: Divulgação/SMS

Uma equipe de odontologia da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre esteve em abrigo de idosos na avenida João Pessoa, nesta sexta-feira (31), para fazer exames preventivos voltados a identificar lesões malignas.

A ação integra a Campanha Maio Vermelho, no Dia de Luta Contra o Câncer Bucal, em referência ao Dia Mundial Sem Tabaco.

Após o exame, a equipe avaliou a necessidade ou não de encaminhamento à rede de unidades de saúde ou centros de especialidades odontológicas de Porto Alegre.

O câncer bucal é um tumor maligno que afeta lábios e outras partes da boca, como língua, gengivas, bochechas e céu da boca. É o 8º tipo de câncer mais frequente no Rio Grande do Sul e o 6º mais incidente em homens e está entre as lesões malignas mais prevalentes no mundo.

“Neste ano, a campanha ficou um pouco prejudicada nas ações externas em função das enchentes. De qualquer forma, mantivemos os atendimentos nas unidades de saúde, com os dentistas recebendo as queixas da população e fazendo ações preventivas”, explica a estomatologista da SMS, Juliana Romanini, que atuou na ação do abrigo junto com residentes da Escola de Saúde Pública e da Residência Multiprofissional da Atenção Primária à Saúde.

O projeto Maio Vermelho é um conjunto de iniciativas de conscientização voltadas à prevenção do câncer de boca. A ideia é promover ações educativas a pacientes e profissionais, com foco nos fatores de risco da doença e importância de exames periódicos. Em Porto Alegre, as capacitações de cirurgiões-dentistas e auxiliares de saúde bucal começaram em abril. A campanha orienta quanto à prevenção e cessação do tabagismo, principal fator de risco para a doença, além de oportunizar exames à população para detecção precoce de lesões malignas.

