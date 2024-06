Rio Grande do Sul Auxílio Reconstrução de R$ 5.100 beneficia milhares de famílias no RS após chuvas

Por Redação O Sul | 31 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Conforme o governo federal, mais de 90 mil famílias foram aprovadas até o momento. Foto: Marinha do Brasil Conforme o governo federal, mais de 90 mil famílias foram aprovadas até o momento. (Foto: Marinha do Brasil) Foto: Marinha do Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Mais 47.584 famílias desabrigadas ou desalojadas de 47 municípios gaúchos podem acessar o site do Auxílio Reconstrução e confirmar os dados cadastrados pelas prefeituras para terem acesso ao segundo lote do benefício de R$ 5,1 mil. Com isso, conforme o governo federal, mais de 90 mil famílias foram aprovadas até o momento.

A validação dos dados deve ser feita pela pessoa responsável de cada família com a conta Gov.br. Após a confirmação, as informações serão enviadas para a Caixa Econômica Federal, responsável pelo depósito na conta do beneficiário.

No primeiro lote, das 44.592 famílias aprovadas, 34.196 validaram as informações e garantiram o direito ao recurso. A Caixa fez os primeiros pagamentos nesta quinta-feira.

“É importante que as famílias validem os dados o mais rápido possível, tenham acesso ao dinheiro e comecem a reconstruir a vida”, afirma o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.

O ministro também ressalta que o trabalho das prefeituras deve ser contínuo.

“Os municípios podem e devem alimentar o sistema o tempo todo. Nosso objetivo é agilizar o processo de liberação do recurso”, reforça Waldez, agradecendo o empenho da Dataprev e da CAIXA.

Até o momento, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) aprovou R$ 336,6 milhões para atender 214 municípios. Além disso, 456 planos de trabalho foram aprovados.

O MIDR também começou a receber planos de trabalho para a reconstrução das áreas destruídas pelo desastre. Até agora, 46 planos de reconstrução estão em análise pelo ministério.

Porto Alegre

A refeitura de Porto Alegre já encaminhou, até as 17h dessa sexta-feira (31), mais de 65 mil dados de famílias para o benefício do Auxílio Reconstrução. Deste total 61.290 cadastros estão aptos a receber o benefício. Agora, essas pessoas habilitadas devem acessar o site do governo federal e validar suas informações.

Preferencialmente, o Registro Unificado deve ser feito via plataforma on-line, no site da prefeitura. É importante preencher corretamente os dados, como CPF e endereço que esteja inserido na Mancha de Inundação. Há, ainda, locais físicos, de segunda a sexta-feira (exceto feriados).

Das 8h30 às 17h:

– Terminal Triângulo – avenida Assis Brasil, 4320;

– Complexo Cultural Esportivo da Bom Jesus e Centro de Referência da Juventude – rua Marta Costa Franzen, 101;

– Casa dos Conselhos – avenida João Pessoa, 1110, esquina com Venâncio Aires;

– Estação Cidadania da Lomba do Pinheiro – Estrada João de Oliveira Remião, 5250;

– Estação Cidadania Restinga – rua Arno Horn, 221;

– Associação Comunitária Parque dos Maias (Acopam) – rua Gamal Abdel Nasser 562;

Das 9h às 17h:

– Departamento Municipal de Habitação (Demhab) – avenida Princesa Isabel, 1.115;

Das 12h às 18h:

– Shopping Praia de Belas – avenida Praia de Belas, 1181 – 1º piso

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/auxilio-reconstrucao-mais-47-mil-familias-gauchas-podem-confirmar-o-cadastro-para-receber-os-r-51-mil/

Auxílio Reconstrução de R$ 5.100 beneficia milhares de famílias no RS após chuvas

2024-05-31