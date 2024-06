Porto Alegre Abrigos da prefeitura de Porto Alegre acolhem quase 200 pessoas em situação de rua em meio ao frio intenso

Durante a noite deste sábado (29), a temperatura deve cair ainda mais. Foto: Divulgação/Fasc

Os abrigos da prefeitura de Porto Alegre acolheram 192 pessoas em situação de rua na sexta-feira (28). A mínima registrada na cidade foi de 7,9ºC. Das 272 vagas em albergues da Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), 160 foram ocupadas, sendo 138 homens, 15 mulheres e sete LGBTQIA+.

Outras 32 pessoas passaram a noite no ginásio do Departamento Municipal de Habitação (Demhab). No ginásio, foram ofertados alimentos para o jantar e café da manhã, água e kits de higiene. Durante a noite deste sábado (29), a temperatura deve cair ainda mais. Na Grande Porto Alegre, pode oscilar entre 2ºC e 5ºC.

A estrutura no ginásio do Demhab ficará disponível para acolhimento da população de rua até esta terça-feira (2), das 19h as 7h, e sempre será aberta mediante temperaturas mínimas inferiores a 5 graus, conforme o protocolo da Operação Inverno. O acesso do público masculino ocorre por meio da equipe de Ronda Extraordinária Noturna. A rede de proteção social às pessoas em situação de rua pode ser acionada pelo telefone 156, opção 7.

A Defesa Civil Municipal emitiu alerta preventivo de frio intenso entre a noite de sexta-feira e a manhã de terça. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma massa de ar frio de origem polar ingressou no território gaúcho, provocando temperaturas abaixo da média para esta época do ano, com mínimas inferiores a 5 graus em Porto Alegre.

