Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul amanhece com geada e baixas temperaturas

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2024

A menor temperatura no Estado foi registrada em São José dos Ausentes com -0,7ºC. Foto: Fernando Dias/Seapdr A menor temperatura no Estado foi registrada em São José dos Ausentes com -0,7ºC. (Foto: Fernando Dias/Seapdr) Foto: Fernando Dias/Seapdr

O frio intenso no Rio Grande do Sul dominou as primeiras horas da manhã deste sábado (29). A menor temperatura no Estado foi registrada em São José dos Ausentes com -0,7ºC. A cidade de Sobradinho, a 235 km de Porto Alegre, amanheceu com fortes geadas e registrou temperaturas abaixo de 0°C. Já Canguçu teve temperatura de 1,9º C, enquanto Encruzilhada do Sul, registrou a marca de 1,8º C.

Maria Clara Sassaki, porta-voz da Tempo OK, em entrevista à CNN neste sábado (29) explicou que as baixas temperaturas são resultado da massa de ar polar da Argentina entrando no Brasil. Sassaki disse que o frio deve avançar para o Sul do estado do Mato Grosso com geadas pontuais de maneira mais significativa e que há chances amplas de geada que pode ser de até forte intensidade no Rio Grande do Sul e Paraná.

O Rio Grande do Sul deve ainda ter chuvas no Norte do Estado e em Santa Catarina tem a previsão de aumento da nebulosidade.

Segundo o Climatempo, a previsão é que nos próximos dias as temperaturas permaneçam baixas em todo o Estado com mínima de 6° e máxima de 9° neste domingo (30).

2024-06-29